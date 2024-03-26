プロ野球大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手が、2024年3月26日（日本時間）、違法賭博に関与した疑いのある元通訳の水原一平氏について会見を行い、自身の違法賭博への関与を完全否定した。約12分にわたる説明に日本ファンからは安堵の声が上がるも、米国ファンからは厳しい声も相次いだ。時折手元の資料に視線を落としつつも、前を見据えて説明水原氏の違法賭博問題については、水原氏が大谷の資金を違法