プロ野球大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手が、2024年3月26日(日本時間)、違法賭博に関与した疑いのある元通訳の水原一平氏について会見を行い、自身の違法賭博への関与を完全否定した。

約12分にわたる説明に日本ファンからは安堵の声が上がるも、米国ファンからは厳しい声も相次いだ。

時折手元の資料に視線を落としつつも、前を見据えて説明

水原氏の違法賭博問題については、水原氏が大谷の資金を違法なブックメーカーで賭けるため「大規模な窃盗」に手を染め、大谷選手の口座から少なくとも450万ドル(約6億8000万円)が違法ブックメーカーに送金されたと複数の米メディアが報じている。

水原氏は当初ESPNの取材に対して「ブックメーカーに賭けて負った借金の肩代わりを大谷選手に頼んだ」と明らかにしたが、取材した翌日に「大谷は水原氏の借金を知らず、ブックメーカーに送金していない」と前言を翻したという。

大谷選手は26日、チームの本拠地ドジャー・スタジアムで会見を行い、声明を読み上げる形で経緯を説明した。

「まず、僕自身も信頼していた方の過ちというのを、悲しいというか、ショックですし、今はそういう風に感じています」と率直な気持ちを明かし、「まず初めに僕自身は、何かに賭けたりとか誰かに代わってスポーツイベントに賭けたりとか、それをまた頼んだり、ということはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん、全くありません」と自身が賭博に関与していた可能性を完全否定した。

その上で、「結論から言うと、えー、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ、みんな......僕のまわりみんなにウソをついていたというのが、結論から言うとそういうことになります」と語った。

大谷選手は約12分間の会見中、時折手元の資料に視線を落としつつも、前を見据えて説明を行った。こうした説明について、日本のファンからは大谷選手に理解を示す声が相次いだ。。

「年収30万円の男に何百万ドルもの信用を与えるブックメーカーがあるものか」

一方、米国の野球ファンからは厳しいコメントも多い。会見に質疑応答がなかったことについて「What is he afraid of by not answering any questions?(質問に答えない彼は何を恐れているのか?)」「Ohtani a coward in the end.(大谷は結局、臆病者だった)」などとする指摘が寄せられた。

会見内容についても、納得できないとする厳しい声が上がっている。

「This doesn't pass the smell test who authorized the wire transfers with hohei's name on them? What bookmaker would give millions of dollars of credit to a guy making 300k/ year?(誰が翔平の名義での送金を許可したんだ? 年収30万円の男に何百万ドルもの信用を与えるブックメーカーがあるものか)」

「But you just gave a friend 4.5 million to cover a gambling debt cause you're a good guy. Yeah ok.(でも、君はギャンブルの借金を肩代わりするために450万ドルを友人に渡した。 ああ、分かってる)」

「I love the guy and excited for his first season with the Dodgers...but none of this adds up.(私は彼が大好きだし、ドジャーズでの初めてのシーズンに興奮している...。しかし、どれも腑に落ちない)」