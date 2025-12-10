ドジャース大谷翔平選手（31）の銀行口座から不正送金するなどした詐欺罪で米国で収監された、元通訳の水原一平受刑者（40）のスキャンダルを題材に、米国の独立系制作会社ライオンズゲート傘下のケーブルテレビ局「Starz」が制作する、ドラマシリーズの制作陣が決まった。米大手芸能サイト「DEADLINE」などが10日（現地時間9日）報じた。「ワイルド・スピード」シリーズで知られる、ジャスティン・リンが監督、共同脚本、製作総指