水原一平氏の違法賭博問題
MLBで活躍する大谷翔平の専属通訳を務めていた水原一平氏が、違法賭博に関与した問題。
2026年8月5日
2026年7月29日
2026年7月21日
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水原一平受刑者のドキュメンタリー番組公開へ 本人へ独占インタビューも？
番組では90分間のインタビューが公開され、捜査関係者の証言もあるという
東スポWEB
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米ESPN、水原一平受刑者を題材にしたドキュメンタリー番組を公開へ
米ESPNが全6回の調査報道シリーズで信頼関係崩壊までの全貌に迫るという
フルカウント
2025年12月12日
2025年12月11日
2025年12月10日
2025年9月5日
2025年8月30日
2025年8月29日
2025年6月17日
2025年2月18日
2025年2月17日
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「もっと大谷翔平を調べたら？」水原一平被告の父が語る事件と息子への思い
「もっと翔平を調べたらいいんじゃない？ 翔平の性格を」と筆者に発言
NEWSポストセブン
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水原一平被告の父が激白 フジテレビ取材への怒り「いきなりあんなこと」
父親は週刊ポストの取材で、「いきなりあんなこと言うわけない」と語った
NEWSポストセブン