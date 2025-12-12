ドジャース・大谷翔平の口座から不正に送金するなどして、銀行詐欺罪で収監されている水原一平受刑者の一連のスキャンダルのドラマ化が“前進”した。【写真】“決別”直前、笑顔で対談していた大谷と水原受刑者大谷翔平の“水原一平騒動”がドラマ化「日本時間12月10日、水原受刑者のドラマをアメリカのケーブルテレビ局『Starz（スターズ）』が制作中であると、現地の大手芸能サイト『DEADLINE』などが報じました。『ワイルド