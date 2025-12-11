日米を揺るがした大騒動が、ついにドラマ化されるようだ。日本時間12月10日、ドジャース・大谷翔平選手の元通訳である水原一平受刑者について、米国のケーブルテレビ局「Starz」でドラマ化されることが報じられた。監督は『ワイルド・スピード』シリーズを手がけたジャスティン・リン氏が務めるという。「水原受刑者は、言わずと知れた大谷の “相棒” でした。日ハム時代に知り合い、2017年オフにエンゼルスに入団した際、とも