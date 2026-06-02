就労移行支援事業所「オリオン」をオープン

エフィラグループ株式会社

エフィラグループ（本社：神奈川県横浜市）は、2026年6月1日、新規事業として就労移行支援「オリオン」を開設いたしました。第1号拠点となる「オリオン 関内」は、関内駅より徒歩3分の場所に開所します。

「オリオン」は、休職・離職を経験された方の「もう一度はたらく」を取り戻すための、就職・復職支援を主軸とした事業所です。当グループは「事業の種類（数）＝解決できる課題の数」をポリシーとして掲げており、本事業の開設により、ビジョン「誰ひとり取り残さない街をつくる。」の実現にまた一歩近づきます。

■ 開設の背景と特長

「働きたい気持ちはある。でも、いきなり職場に戻るのはちょっと不安」--「オリオン」は、そうしたお気持ちに寄り添い、複数のプログラムを組み合わせた就職・復職訓練から、就職活動のサポート、就職後の職場適応支援までを一貫して提供します。

当グループは、これまで就労継続支援B型事業所「銀河」を24拠点で運営し、精神・発達障害のある方の支援を積み重ねてきました。「オリオン」では、その実績と、すでに築いてきたパートナー企業（就職先）とのつながりを活かし、「働きたい気持ち ⇒ 就職・復職 ⇒ 職場適応」をひと続きで支える体制を整えています。

■ 「オリオン」という事業名に込めた想い

・色や明るさの異なる多様な星が集まって輝くオリオン座のように

・砂漠を歩く旅人の道標であったように、社会で活躍するための道標になるように

・既存事業である就労継続支援B型事業所「銀河」とのつながりも感じられるように

こうした想いを込めて名づけました。

■ 展開する事業は３０事業に

エフィラグループの展開する事業は「オリオン」をもって３０事業となりました。弊社では、「事業の種類（数）＝解決できる課題の数」ととらえ、 新たな事業が一つ始まったことで、私たちのミッションである「誰ひとり取り残さない街をつくる。」にまた一歩近づくことができたと考えております。

私たちは、今後も、「誰ひとり取り残さない街をつくる。」というビジョンのもと、働きたいという一人ひとりの想いに寄り添い、地域とともに歩んでまいります。

■ 事業所概要

■ 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164468/table/17_1_1b910e1a703d94c6cd56d9976752ce37.jpg?v=202606021151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/164468/table/17_2_361ad3f1a98f89f3ac2a8481924d5887.jpg?v=202606021151 ]

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

エフィラグループ株式会社 広報担当

TEL：045-594-8945 Email：info@efila.jp