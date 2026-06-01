「コンテンツ東京2026」に韓国コンテンツ企業が出展！日本企業とのコラボレーションに向けたビジネスマッチングを実施

韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンター

韓国コンテンツ振興院（KOCCA）東京ビジネスセンターは、2026年6月17日（水）から6月19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京」に「KOCCA CKL TOKYO PAVILION」を出展。韓国のコンテンツ業界をリードする「KOCCA CKL TOKYO」入居企業8社が、日本企業とのコラボレーションを目指し出展いたします。

「KOCCA CKL TOKYO」はKOCCA CKL TOKYO は、日本市場における韓国コンテンツ企業のビジネス展開を支援するために設立されたセンターです。施設には、ウェブトゥーン、ゲーム、放送、キャラクターなど、多様なコンテンツ分野の韓国企業16社が入居しており、日本企業との交流やビジネスマッチングを通じて、新たな協業やビジネス機会の創出を支援しています。

6月に開催される「コンテンツ東京」には、ウェブトゥーン、ゲーム、映像制作、音楽、ミュージカルの各ジャンルのコンテンツ企業が出展し、日本企業との様々な協業機会の創出を目指します。

会場にて、出展企業とのビジネスミーティングをご希望の方は、本リリースの後半に記載しております事前登録フォームよりお申し込みください。

【「KOCCA CKL TOKYO PAVILION」出展概要】

出展イベント名：コンテンツ東京2026 ライセンシングジャパン

開催日程：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

開催場所：東京ビッグサイト（西展示棟）

小間番号：7-40

対象：韓国コンテンツ企業との協業に関心を有する企業・団体等

参加費：無料・事前登録制

[コンテンツ東京 事前来場登録]

https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit.html(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit.html)

「KOCCA CKL TOKYO PAVILION」には、以下の韓国コンテンツ企業8社が出展いたします。

【ウェブトゥーン企業】

■DCCENT（https://www.dccent.com/(https://www.dccent.com/)）

韓国・ ソウルを拠点とするウェブトゥーン／ウェブ小説スタジオ。自社 IP の企画から制作、出版、アニメ化、グッズ化までを一気通貫で手掛ける総合 IP プロバイダー。15 年以上にわたりヒット作を生み出し続け、200 以上の独占IP を保有。累計ビュー数は世界で10 億回を突破している。

【希望マッチング業種】

グッズマーチャンダイジング／ 出版社／ 映像（アニメ・ドラマ）制作者共同開発・制作、プロジェクト投資

■MONSTER RYOT（https://monster-ryot.com/）

オリジナルWebtoon の企画・ 制作を軸に、版権事業、マーケティング、グローバル配信を展開するコンテンツスタジオ。ストーリー・ アート・ デザインなど各分野の専門クリエイターが連携し、作家とともにヒットIP を生み出す制作体制を構築している。自社IP を基盤に、映画・ ドラマ・ ゲームなど多メディア展開を推進。

【希望マッチング業種】

出版・Webtoon プラットフォーム／アニメ・ 映像制作会社／ゲーム ／ IP事業会社

■C&C Revolution（https://cncrevolution.kr/jp/main）

韓国を代表するウェブトゥーン制作会社。黎明期から業界をリードし、現在では世界12 言語・ 70 以上のプラットフォームに配信するグローバル制作会社へと成長。ロマンスファンタジー、アクションファンタジー、ロマンス、ドラマ、BL など数多くの人気作品を生み出し、独自の制作体制とノウハウを強みに、企画・ 制作から流通、グローバル展開、IP 事業までを一気通貫で担える点が大きな特徴。

【希望マッチング業種】

アニメ／ 出版／ グッズ

【音楽企業】

■NEMOZ LAB（https://www.nemoz.io/）

従来のCD やデジタルダウンロードに代わる新しい音楽パッケージ「Nemo Album(R)」を提供するエンターテインメント・ テック企業。NFC チップや QR コードを搭載した手のひらサイズのパッケージは、フォトカードやフィギュアなどの実物グッズと組み合わせることで「コレクション」と「デジタル音楽体験」を融合。

【希望マッチング業種】

漫画アニメ／ ゲーム／ ドラマなどのIP ホルダーおよび投資会社

【ゲーム企業】

■SKYWALK（https://www.skywalkgames.com/）

韓国発モバイルゲーム開発・ 運営会社。スタジオ制を採用し、ソーシャル、パズル、放置 RPG など幅広ジャンルを展開。サンリオとコラボした『ココマイン サンリオ キャラクターズ』や、ウェブトゥーン原作の『Yumi’s Cells: The Puzzle』、人気タイトル『Cut the Rope: BLAST』など、国内外の強力なIP と連動した作品を多数リリース。

【希望マッチング業種】

ゲーム／ メディア／ エンタメ

■L&K LOGIC KOREA（https://www.logickorea.co.kr/）

1997年に設立された、韓国を代表する老舗ゲーム開発会社。長年にわたり愛されているMMORPG『RED STONE（レッドストーン）』をはじめ、独創的な世界観とストーリーテリングを重視したゲーム制作に定評がある。現在はPC 向けのみならず、モバイルやマルチプラットフォームへの展開、そして長年の運営ノウハウを活かした新規タイトルの開発に注力している。

【希望マッチング業種】

ゲーム企業／出版、メディア／グッズ制作企業

【映像制作企業】

■EVEN ENT（https://evenent-jp.bitfan.id/）

2022年に韓国・ ソウルで設立された総合映像制作会社。30年以上のキャリアを持つプロデューサーや作家が集結し、「夢・ 希望・ 愛」をテーマに心に響くコンテンツを生み出している。ドラマ・ 映画・ バラエティからバーチャルアイドルまで幅広く展開し、OTT プラットフォーム向けの新規フォーマット開発や国際共同制作にも積極的に取り組んでいる。

【希望マッチング業種】

放送、OTT／IP 制作投資／AI

【演劇企業】

■HJ CULTURE（https://hjculture-jp.bitfan.id/）

創作ミュージカルを基盤に、演劇、オペラ、キッズ公演など、多様な舞台コンテンツを手がける公演芸術プロダクション。「One Asia Musical Market（ ワン・アジア・ミュージカル市場）」のビジョンを掲げ、アジア各国のパートナーと共に公演 IP の共同開発、国際ツアーを推進。日本にも支社を設立し、ライセンス輸出や現地企業との共同制作を積極的に展開している。

【希望マッチング業種】

舞台制作関係／放送関係／コンサート企画関係

◆ビジネスミーティング申込について：

上記の韓国コンテンツ企業とのビジネスミーティングをご希望の方は、「コンテンツ東京」への来場登録を行った上で、以下の事前登録フォームよりお申し込みください。

【ビジネスミーティング申込フォーム】

https://forms.gle/JQsT7bLZrwXayzYv7

【KOCCA CKL TOKYO出展企業紹介ページ】

https://kocca-ckl-tokyo.netlify.app/

ぜひ「KOCCA CKL TOKYO PAVILION」にご来場いただき、韓国コンテンツの魅力をご体感ください！

【ビジネスミーティングに関するお問い合わせ先】

一般財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAJ）

国際事業推進部 担当：大森・石川

E-mail：biz-matching@dcaj.or.jp

Tel：03-3512-3901

【KOCCA CKL TOKYOに関するお問合せ先】

KOCCA CKL TOKYO

E-mail : ckltokyo@kocca.kr

Tel : 03-6550-8715