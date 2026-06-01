株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営する「LP制作.jp」では、サプリメントのPC向けLP制作実績が66件に拡充しました。 健康食品、美容サプリ、栄養補助食品など、サプリメント関連商品のランディングページでは、成分情報や商品の特徴、利用シーン、ブランドの世界観を分かりやすく伝える構成とデザインが求められます。 今回公開した制作実績は、サプリメントのランディングページ作成を検討する企業に向けて、商品特性に合わせた表現方法やPC画面での見せ方を確認できる事例として掲載しています。 LP制作.jpでは、今後も多様なカテゴリのLP制作実績を公開し、企業の商品・サービスの魅力を伝えるランディングページ制作に役立つ情報を発信してまいります。

サプリメントLP制作が増えた背景

サプリメント市場では、健康食品、美容サプリ、栄養補助食品、機能性を持つ食品関連商品など、多様な商品が展開されています。生活者の健康意識や美容意識の高まりにより、日々の食生活を補う商品や、年齢・性別・ライフスタイルに合わせた商品を選びたいというニーズが広がっています。 そのため、サプリメントのLPでは、商品名や価格だけでなく、どのような悩みに寄り添う商品なのか、どのような成分が配合されているのか、どのようなシーンで取り入れやすいのかを、分かりやすく伝えることが重要です。 また、サプリメントは継続利用を前提とする商品が多く、購入前に納得感を持ってもらうための情報設計が求められます。 成分情報、開発背景、利用者のイメージ、飲みやすさ、続けやすさなどを整理し、PC画面上で読み進めやすい構成にすることで、商品の特徴を丁寧に伝えやすくなります。特にPC向けのランディングページでは、写真、テキスト、比較表、成分紹介などを広く配置できるため、情報量の多いサプリメント商材との相性が高い傾向があります。 このような背景から、サプリメントのLP制作への関心は高まっており、健康食品・美容サプリ・栄養補助食品などの商品特性に合わせたデザイン制作事例の需要も増えています。商品ごとの魅力を正確かつ視覚的に伝えるためには、ユーザーが知りたい情報を自然な流れで届けるLP構成が欠かせません。

成果を高めるサプリメントLPの要点

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サプリメントのLPでは、商品の魅力を感覚的に伝えるだけでなく、ユーザーが購入前に確認したい情報を分かりやすく整理することが重要です。 健康食品、美容サプリ、栄養補助食品などは、商品によって配合成分や期待される役割、摂取タイミング、対象となるユーザー層が異なります。そのため、商品特性を正しく理解できる構成と、読み手が自然に情報を追えるデザイン設計が求められます。 特に重要なのは、ユーザーの悩みや目的に寄り添った導入部分です。 美容、健康維持、栄養補助、年齢に応じたケアなど、サプリメントを検討する理由は人によって異なります。LPの冒頭では、対象となるユーザーが自分ごととして内容を受け止められるように、悩みや生活シーンを具体的に示し、その後に商品の特徴や成分情報へつなげる流れが効果的です。 PC向けLPでは、ファーストビューから本文エリアまでの情報量を活かし、写真やイメージビジュアル、キャッチコピー、成分紹介を組み合わせて、商品への理解を深めやすくすることができます。 また、サプリメントのLP制作では、信頼感を損なわない表現も欠かせません。 健康食品や美容サプリは、身体に取り入れる商品であるため、過度な表現や断定的な訴求ではなく、成分、品質管理、製造背景、飲みやすさ、続けやすさなどを丁寧に伝える必要があります。 見出しや本文、画像、図表を適切に配置し、情報の優先順位を明確にすることで、ユーザーが不安なく読み進められるランディングページになります。 さらに、商品ラインナップや定期購入、初回購入、使用方法など、ユーザーが比較・検討しやすい情報を整理することも大切です。 PC画面では、表組みや比較コンテンツ、成分説明、利用シーンの紹介などを視認性高く配置しやすいため、情報量の多いサプリメント商材でも読みやすい構成を実現できます。サプリメントのLPでは、商品理解、信頼感、継続利用のイメージをバランスよく伝えることが、成果を高めるための重要な要点となります。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、LP制作.jpを運営するデザイン制作会社として、サプリメントのLP制作をはじめ、その他物販や美容系商材、無形商材、BtoB商材など、幅広いジャンルのランディングページ制作に対応しています。 2009年の設立当初はECモールに特化した制作を行っていましたが、現在では商品特性やサービス内容に合わせたLPデザイン制作を得意領域とし、構成作成からデザイン、コーディングまで一貫して対応しています。

Ryuki Designでは、案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに、LP全体の構成作成から対応しています。 サプリメントのランディングページでは、成分情報、商品コンセプト、利用シーン、ブランドイメージ、品質へのこだわりなど、伝えるべき情報が多岐にわたります。 そのため、ユーザーが知りたい情報を整理し、PC画面でも読みやすく、商品の魅力が伝わりやすい流れを設計することが重要です。 Ryuki Designでは、商品ごとの特徴を踏まえたうえで、成果を重視したLPデザイン制作を行っています。 また、すべての制作を社内のデザイナー・コーダーが担当する完全内製体制を採用しており、下請けや外注を使わずに制作を進めています。これにより、品質管理を徹底しながら、スピーディーで安定した制作体制を実現しています。 デザインの方向性や構成内容を社内で共有しやすく、修正や調整にも柔軟に対応できるため、商品やブランドの世界観を反映したランディングページ制作が可能です。 これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけ、取引企業数は4,000社を超えています。サプリメントのランディングページ制作においても、商品特性に合わせた表現を重視し、ユーザーに伝わる構成とデザインを追求しています。 サプリメントのPC向けLP制作を検討している企業様は、LP制作実績を参考にしながら、ぜひ一度Ryuki Designへご相談いただけますと幸いです。

会社概要

https://rdlp.jp/lp/supple

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年3月の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/