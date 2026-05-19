株式会社GARO

株式会社GARO(本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 中野達哉)は、取締役以上を対象としたクローズドCNS「Rep」の本格展開を開始したことをお知らせします。Repは、招待制とeKYC本人確認を前提に、経営者・役員同士が安心して本音を共有できる環境を提供するコミュニティサービスです。

同社では、Repの中核価値を「本物の経営者の知見で、あなたの会社が伸びる場所」と位置づけています。Repは、本物の経営者の知見 × AI で、会社が伸びる経営特化の次世代CNSです。

採用、組織づくり、資金繰り、資本政策、提携、撤退判断など、経営を取り巻く意思決定は、機密性と即時性の高いテーマが多くを占めます。一方で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査では、中小企業経営者1,000人のうち42.6%が「経営の悩みを相談できる人がいない」と回答しています。

SNSや一般的なオンラインコミュニティは情報収集には便利ですが、本当に重い判断ほど投稿しづらく、また、誰の意見をどこまで信じてよいかも見極めにくいという課題があります。Repは、こうした構造に対して、「信頼できる相手にだけ本音を共有できること」と「本物の経営者の知見が会社を伸ばす武器になること」の両立を目指して設計されています。

Repが提供する価値

参加申し込みはこちら :https://rep-app.jp/lp/company-growth

Repは、参加対象を取締役以上に限定し、招待制とeKYC本人確認を組み合わせることで、コミュニティの信頼性を担保しています。外向けの発信を前提とした場ではなく、経営者が安心して本音を共有し、実務に根ざした知見を得られるクローズドな環境を提供します。

同社が重視しているのは、知見を「読む」だけで終わらせないことです。RepではAIを活用し、他の経営者の判断や経験から学べるだけでなく、自分が出した知見もまた、他の経営者の武器になります。こうした双方向の循環を通じて、結果として自分の判断が磨かれ、自分の会社も伸びていく構造をつくろうとしています。

基本機能として、タイムライン、フォーラム、掲示板、ダイレクトメッセージなどを備え、テーマや温度感に応じて相談の出し方を選べます。加えて、匿名で相談しやすい導線も用意することで、顕在化しにくい悩みや迷いも投稿しやすくしています。

参加申し込みはこちら :https://rep-app.jp/lp/company-growth

AIによる思考整理と次の一手への接続

Repでは、経営者同士のコミュニティ機能に加え、AI支援機能群の実装を進めています。投稿や相談内容の整理を支援する「Ghost Writer」、週次・月次で自身の関心テーマの変化を振り返る「Growth Mirror」、コミュニティ内の知見を検索できる「Knowledge Hub」、つながるべき相手との接点づくりを支援する「Rep Match」などを通じて、経営者が知見を受け取り、考えを整理し、次の一手につなげやすい体験を目指しています。

生成AIの活用が広がる一方で、日本企業ではなお個人利用や試験利用が中心であり、機密性の高い経営情報を扱う環境設計まで踏み込めているケースは限られています。Repは、信頼できるコミュニティ基盤の中でAIを活用することで、経営者が「相談する」「考えを整理する」「知見を探す」「次の一手を決める」までを一気通貫で支えることを目指します。

参加申し込みはこちら :https://rep-app.jp/lp/company-growth

Repが目指すCNSという考え方

Repは、単に人と人をつなぐSNSではなく、経営者同士の知見が循環し、集合知として育っていく場を目指しています。

株式会社GAROでは、この考え方をCNS（Collective Network Society）と位置づけています。信頼できる経営者同士の対話と、AIによる整理・探索支援を組み合わせることで、知見が一度きりで流れて終わるのではなく、次の経営判断に生きる構造をつくっていきます。

本プレスリリースにあわせた審査申込受付について

Repは通常、招待制で参加者を受け入れていますが、本プレスリリース公開にあわせて、取締役以上の方を対象とした審査申込受付を開始します。審査を通過した方には、本人確認を経たうえで順次ご案内を行います。

今回の受付は、Repの価値に共感し、経営課題や知見を本気で共有し合える経営者との接点を広げることを目的としています。公開の場では話しづらい論点こそ、信頼できる相手と向き合える環境の中で価値が生まれると考えています。

今後の展開

参加申し込みはこちら :https://rep-app.jp/lp/company-growth

今後Repは、「本物の経営者の知見で、あなたの会社が伸びる場所」という価値をさらに具体化するため、経営判断支援、知見検索、接点形成、振り返り機能の改善を進めてまいります。経営者が一人で抱え込まず、知見を出し合うほど全体も個人も強くなる環境づくりに取り組みます。

代表コメント

株式会社GARO 代表取締役 中野達哉

「経営者に必要なのは、情報の量よりも、信頼できる知見に早く届くことだと思っています。Repは、本物の経営者の知見を、読むだけでなく、自分の判断や会社の成長に使える形で循環させる場を目指しています。経営者が孤立せず、より良い意思決定を積み重ねられる環境をつくっていきます。」

サービス概要

サービス名: Rep

対象: 取締役以上

参加方式: 通常は招待制、本プレスリリース公開にあわせて審査申込受付中

本人確認: eKYC対応

利用料金: 初期ユーザー特別価格 月額4,980円（税込） / 年額49,800円（税込）

対応環境: iOS / Android / Web(順次)

主な機能: タイムライン、フォーラム、掲示板、DM、匿名相談導線、Ghost Writer、Growth Mirror、Knowledge Hub、Rep Match

会社概要

参加申し込みはこちら :https://rep-app.jp/lp/company-growth

会社名: 株式会社GARO

所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者: 代表取締役 中野達哉

URL: https://rep-app.jp/lp/company-growth



問い合わせ

株式会社GARO 広報窓口

担当: 広報担当

Email : info@garoinc.jp