2034年までに日本の電力ケーブル市場は178億7,260万米ドルに達する見込み。再生可能エネルギーの拡大、送電網の近代化、EV充電インフラの普及が市場成長を後押し。

2034年までに日本の電力ケーブル市場は178億7,260万米ドルに達する見込み。再生可能エネルギーの拡大、送電網の近代化、EV充電インフラの普及が市場成長を後押し。