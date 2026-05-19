2034年までに日本の電力ケーブル市場は178億7,260万米ドルに達する見込み。再生可能エネルギーの拡大、送電網の近代化、EV充電インフラの普及が市場成長を後押し。
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日本電力ケーブル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電力ケーブル市場：設置場所、電圧、材質、最終用途分野、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の電力ケーブル市場は2025年に115億8020万米ドルに達し、2034年には178億7260万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.94%となる見込みである。
電力ケーブルは、架空、地下、海底といった様々な設置環境において、電気エネルギーの送配電に使用される絶縁導体です。電圧レベル（高、中、低）と導体材料（主に銅とアルミニウム）によって分類されます。市場は、発電・送電、石油・ガス、化学、製造、金属・鉱業、インフラ、運輸など、幅広い最終用途分野に対応しています。日本の電力ケーブル業界は、エネルギー転換戦略において極めて重要な位置を占めており、先進的なメーカーは、高電圧直流（HVDC）ケーブルシステム、海底ケーブル技術、XLPE絶縁送電ソリューションにおいて、世界的に認められた専門知識を有しています。
日本の野心的な再生可能エネルギー目標とカーボンニュートラル目標の達成には、洋上風力発電用の海底ケーブル、高電圧直流送電線（HVDC）、そして電気自動車（EV）の普及を支える高密度都市型送電網など、前例のない規模の送電網インフラへの投資が必要となる。したがって、エネルギー転換は日本の電力ケーブル市場における最大の需要要因であり、政府が義務付ける再生可能エネルギー目標、EVインフラの拡大、データセンターの成長などが相まって、市場の力強い長期的な成長軌道を後押ししている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-power-cables-market/requestsample
主要な市場推進要因
再生可能エネルギーへの移行と洋上風力発電インフラの需要
日本が2030年までに発電構成における再生可能エネルギーの割合を36～38％に引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げていることは、先進的な電力ケーブルに対する持続的かつ政策主導型の需要を生み出している。この移行において、政府の野心的な再生可能エネルギー目標は中心的な役割を果たしており、日本は2030年までに洋上風力発電の設備容量を10GWにすることを目標としている。これは高電圧ケーブルの需要をさらに刺激し、電力ケーブル市場の成長を牽引する。特に洋上風力発電の拡大には、厳しい海洋環境下で長距離にわたって高電圧を伝送できる海底ケーブルが必要となる。
日本の洋上風力発電用ケーブル輸出市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約12～16%で成長すると予測されている。深海域に計画されている浮体式洋上風力発電所では、より長い送電距離とより高い電圧効率が求められるため、需要はHVDC輸出用ケーブルへと大きくシフトしており、2035年までに輸出用ケーブル長の40%以上をHVDCが占めると予想されている。日本は依然として、高電圧海底ケーブルに関して少数の国内メーカーに構造的に依存しており、古河電気工業、住友電気工業、藤倉などの大手メーカーが大規模な設備投資を行うような供給構造となっている。
日本電力ケーブル市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電力ケーブル市場：設置場所、電圧、材質、最終用途分野、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本報告書によると、日本の電力ケーブル市場は2025年に115億8020万米ドルに達し、2034年には178億7260万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.94%となる見込みである。
電力ケーブルは、架空、地下、海底といった様々な設置環境において、電気エネルギーの送配電に使用される絶縁導体です。電圧レベル（高、中、低）と導体材料（主に銅とアルミニウム）によって分類されます。市場は、発電・送電、石油・ガス、化学、製造、金属・鉱業、インフラ、運輸など、幅広い最終用途分野に対応しています。日本の電力ケーブル業界は、エネルギー転換戦略において極めて重要な位置を占めており、先進的なメーカーは、高電圧直流（HVDC）ケーブルシステム、海底ケーブル技術、XLPE絶縁送電ソリューションにおいて、世界的に認められた専門知識を有しています。
日本の野心的な再生可能エネルギー目標とカーボンニュートラル目標の達成には、洋上風力発電用の海底ケーブル、高電圧直流送電線（HVDC）、そして電気自動車（EV）の普及を支える高密度都市型送電網など、前例のない規模の送電網インフラへの投資が必要となる。したがって、エネルギー転換は日本の電力ケーブル市場における最大の需要要因であり、政府が義務付ける再生可能エネルギー目標、EVインフラの拡大、データセンターの成長などが相まって、市場の力強い長期的な成長軌道を後押ししている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-power-cables-market/requestsample
主要な市場推進要因
再生可能エネルギーへの移行と洋上風力発電インフラの需要
日本が2030年までに発電構成における再生可能エネルギーの割合を36～38％に引き上げ、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げていることは、先進的な電力ケーブルに対する持続的かつ政策主導型の需要を生み出している。この移行において、政府の野心的な再生可能エネルギー目標は中心的な役割を果たしており、日本は2030年までに洋上風力発電の設備容量を10GWにすることを目標としている。これは高電圧ケーブルの需要をさらに刺激し、電力ケーブル市場の成長を牽引する。特に洋上風力発電の拡大には、厳しい海洋環境下で長距離にわたって高電圧を伝送できる海底ケーブルが必要となる。
日本の洋上風力発電用ケーブル輸出市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約12～16%で成長すると予測されている。深海域に計画されている浮体式洋上風力発電所では、より長い送電距離とより高い電圧効率が求められるため、需要はHVDC輸出用ケーブルへと大きくシフトしており、2035年までに輸出用ケーブル長の40%以上をHVDCが占めると予想されている。日本は依然として、高電圧海底ケーブルに関して少数の国内メーカーに構造的に依存しており、古河電気工業、住友電気工業、藤倉などの大手メーカーが大規模な設備投資を行うような供給構造となっている。