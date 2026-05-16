【近江ちゃんぽん亭】豊郷店・新松原店・御殿浜店「周年祭」開催！
「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、近江ちゃんぽん亭 豊郷店（滋賀県犬上郡）および近江ちゃんぽん亭 新松原店（滋賀県彦根市）、近江ちゃんぽん亭 御殿浜店（滋賀県大津市）がそれぞれ周年を迎えたことを記念し、2026年5月16日（土）に「周年祭」を開催いたします。
地域に支えられて迎える節目
豊郷店は19周年、新松原店は7周年、御殿浜店は2周年をそれぞれ迎えることができました。
それぞれの地域で「おだしのちゃんぽん」として、日常のひとときにそっと寄り添える一杯を目指し、営業を続けてまいりました。
これもひとえに、多くのお客様に支えていただいたおかげであり、心より感謝申し上げます。
その感謝の気持ちを込めて、1日限定の周年祭を開催いたします。
周年祭 概要（3店舗共通）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/194_1_3a1cbcfe71c83db828f1a3aa7600664d.jpg?v=202605161151 ]
開催店舗情報
近江ちゃんぽん亭 豊郷店（19周年）
滋賀県犬上郡豊郷町安食西川尻895-2
11:00～22:30（L.O.22:00）
近江ちゃんぽん亭 新松原店（7周年）
滋賀県彦根市松原町3617-1
11:00～21:30（L.O.21:00）
近江ちゃんぽん亭 御殿浜店（2周年）
滋賀県大津市御殿浜20-25
11:00～22:00（L.O.21:30）
店舗からのメッセージ
いつも近江ちゃんぽん亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。
これからも各地域に根ざし、「おだしのやさしさ」とともに、皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを続けてまいります。
周年祭当日はスタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
近江ちゃんぽん亭について
近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年4月現在、日本全国および海外（台湾）に54店舗を展開している。
＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞
https://chanpontei.com/
運営会社について
ドリームフーズ株式会社
◆代表者：代表取締役社長 山本英柱
◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1
◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導
◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司
◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞
◆URL：https://dreamfoods.co.jp/