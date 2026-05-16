【近江ちゃんぽん亭】豊郷店・新松原店・御殿浜店「周年祭」開催！

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、近江ちゃんぽん亭 豊郷店（滋賀県犬上郡）および近江ちゃんぽん亭 新松原店（滋賀県彦根市）、近江ちゃんぽん亭 御殿浜店（滋賀県大津市）がそれぞれ周年を迎えたことを記念し、2026年5月16日（土）に「周年祭」を開催いたします。

地域に支えられて迎える節目

豊郷店は19周年、新松原店は7周年、御殿浜店は2周年をそれぞれ迎えることができました。

それぞれの地域で「おだしのちゃんぽん」として、日常のひとときにそっと寄り添える一杯を目指し、営業を続けてまいりました。

これもひとえに、多くのお客様に支えていただいたおかげであり、心より感謝申し上げます。

その感謝の気持ちを込めて、1日限定の周年祭を開催いたします。

周年祭 概要（3店舗共通）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/194_1_3a1cbcfe71c83db828f1a3aa7600664d.jpg?v=202605161151 ]

開催店舗情報

近江ちゃんぽん亭 豊郷店（19周年）

滋賀県犬上郡豊郷町安食西川尻895-2

11:00～22:30（L.O.22:00）

近江ちゃんぽん亭 新松原店（7周年）

滋賀県彦根市松原町3617-1

11:00～21:30（L.O.21:00）

近江ちゃんぽん亭 御殿浜店（2周年）

滋賀県大津市御殿浜20-25

11:00～22:00（L.O.21:30）

店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。

これからも各地域に根ざし、「おだしのやさしさ」とともに、皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを続けてまいります。

周年祭当日はスタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年4月現在、日本全国および海外（台湾）に54店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/