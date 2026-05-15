『Slay the Spire』ボードゲーム拡張版 クラウドファンディング開始、目標金額500万円はすでに達成

株式会社ケンビル

株式会社ケンビル（福岡県久留米市、代表：丸田公将）は、2026年5月15日、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、プロジェクト「Slay the Spire - Downfall ボードゲーム 日本語版」の支援受付をスタートしました。

本プロジェクトでは、国内シリーズ売上2億円を突破した『Slay the Spire: The Board Game』の拡張セット『Downfall』日本語版を出版し、ファンの期待に応えるとともに、ボードゲーム市場のさらなる拡大を目指します。

支援金額は、開始から3分で目標の500万円を達成。開始から17分後には2,000万円を突破し、現在も支援金額を伸ばし続けています。

クラウドファンディング詳細: https://camp-fire.jp/projects/947308/view

クラウドファンディング概要

Slay the Spire - Downfall ボードゲーム 日本語版

実施期間 ：2026年5月15日～2026年6月30日

目標金額 ：5,000,000円（達成済み）

発送予定 ：2027年初夏～夏ごろ

クラウドファンディングの内容

『Slay the Spire: The Board Game』（以下「基本セット」）は、人気デジタルゲーム『Slay the Spire』（Steam／Nintendo Switch他で配信中）を原作としたボードゲーム。国内のデジタルゲームファン・ボードゲームファン双方より熱い支持を集め、シリーズ国内売上は2億円を突破しています。

今回はその拡張セットとして、原作デジタルゲームの人気mod『Downfall』をボードゲーム化。基本セットでは敵のボスだった「スライムボス」「ガーディアン」「ヘクサゴースト」を操作し、塔を下っていくという逆視点のプレイが楽しめます。反対に、基本セットの操作キャラクターであった「アイアンクラッド」「サイレント」「ディフェクト」「ウォッチャー」が、今度はボスとして立ちはだかります。

クラウドファンディングの目的

集まった資金は、海外版元との協議に基づくロイヤリティや製造費、日本語版の翻訳費用、輸送料に充てられます。言語依存の大きいボードゲームであるため、日本語版としてリリースすることで、より多くの方に楽しんでもらえることを目指します。

支援者の多様なニーズに応えるため、異なる6つのプランを用意しました。完売・品切れとなっていた、基本セットのコレクターズ・エディションが含まれるプランもあります。

【会社情報】

会社名 株式会社ケンビル

代表者 丸田 公将

住所 福岡県久留米市荒木町荒木1532-1

URL http://info.kenbill.com/

【本件の問い合わせ先】

担当者名 ［ 丸田・鶴田 ］

電話番号 ［ 0942-27-4458 ］

メール ［ shop@kenbill.com ］