『Slay the Spire』ボードゲーム拡張版 クラウドファンディング開始、目標金額500万円はすでに達成

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株式会社ケンビル

株式会社ケンビル（福岡県久留米市、代表：丸田公将）は、2026年5月15日、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて、プロジェクト「Slay the Spire - Downfall ボードゲーム 日本語版」の支援受付をスタートしました。



本プロジェクトでは、国内シリーズ売上2億円を突破した『Slay the Spire: The Board Game』の拡張セット『Downfall』日本語版を出版し、ファンの期待に応えるとともに、ボードゲーム市場のさらなる拡大を目指します。



支援金額は、開始から3分で目標の500万円を達成。開始から17分後には2,000万円を突破し、現在も支援金額を伸ばし続けています。



クラウドファンディング詳細: https://camp-fire.jp/projects/947308/view






クラウドファンディング概要


Slay the Spire - Downfall ボードゲーム 日本語版


実施期間　：2026年5月15日～2026年6月30日


目標金額　：5,000,000円（達成済み）


発送予定　：2027年初夏～夏ごろ



クラウドファンディングの内容


『Slay the Spire: The Board Game』（以下「基本セット」）は、人気デジタルゲーム『Slay the Spire』（Steam／Nintendo Switch他で配信中）を原作としたボードゲーム。国内のデジタルゲームファン・ボードゲームファン双方より熱い支持を集め、シリーズ国内売上は2億円を突破しています。



今回はその拡張セットとして、原作デジタルゲームの人気mod『Downfall』をボードゲーム化。基本セットでは敵のボスだった「スライムボス」「ガーディアン」「ヘクサゴースト」を操作し、塔を下っていくという逆視点のプレイが楽しめます。反対に、基本セットの操作キャラクターであった「アイアンクラッド」「サイレント」「ディフェクト」「ウォッチャー」が、今度はボスとして立ちはだかります。



クラウドファンディングの目的


集まった資金は、海外版元との協議に基づくロイヤリティや製造費、日本語版の翻訳費用、輸送料に充てられます。言語依存の大きいボードゲームであるため、日本語版としてリリースすることで、より多くの方に楽しんでもらえることを目指します。



支援者の多様なニーズに応えるため、異なる6つのプランを用意しました。完売・品切れとなっていた、基本セットのコレクターズ・エディションが含まれるプランもあります。




【会社情報】

会社名　　株式会社ケンビル


代表者　　丸田 公将


住所　 福岡県久留米市荒木町荒木1532-1


URL http://info.kenbill.com/


【本件の問い合わせ先】

担当者名　［ 丸田・鶴田 ］


電話番号　［ 0942-27-4458 ］


メール　　［ shop@kenbill.com ］