シリーズ第6弾は中華！MCに麒麟・川島明を迎えて「熊本中華総選挙2026」6月3日(水)放送！！熊本の人気中華料理店TOP10を一挙紹介！

熊本朝日放送株式会社熊本中華総選挙2026

熊本朝日放送株式会社（本社：熊本県熊本市西区、代表取締役社長：⽵内圭介）は、熊本の中華料理店人気No.1を決める『熊本中華総選挙2026』を2026年6月3日(水)午後6時55分から放送します。

番組概要

番組名：熊本中華総選挙2026

放送日：2026年6月3日(水)午後6時55分～放送

放送地域：熊本ローカル

KABの公式ホームページにて投票を受け付け、町中華から人気の老舗中華店までの様々な名前があがりました。番組ではその中から上位10店舗を発表。Ｘで視聴者からのリアルタイムコメントも募集します（#熊本中華総選挙）。

左から中上真亜子・井手らっきょ・川島明（麒麟）・渕上彩夏

今回MCを務めるのは麒麟の川島明さん。ランクインした中華料理店のイチオシメニューを試食し、「正直、熊本のレベルが高すぎです」と驚いていました。スタジオゲストには「何でも総選挙シリーズ」ではお馴染みの井手らっきょさんや中上真亜子さん、渕上彩夏さんも。ランクインした店舗全てに行ったことがある井手らっきょさんの"熊本の中華の専門家"とも言えるコメントにも注目です。

SPリポーターには麒麟の田村裕さんと坂ノ上茜さんが登場。

田村さんは「マジで熊本への移住を考えるレベル」「家の近くに欲しい！っていうお店」だと絶賛。熊本出身の坂ノ上さんはリポートした２軒について「知らなかったお店なんですけど、「こんないいところがまだまだあるんだな」ってことを気づかされました」と笑顔で語りました。

出演者コメント

川島明（番組MC）

MCを務めた川島明（麒麟）レベルの高さ、ちょっとひっくり返りました

いやちょっと正直熊本レベル高すぎましたね。

僕も町中華めっちゃ東京とかでも行くんですけど、

（VTRで）紹介されたもの、そしてスタジオでいただいたもののレベルの高さ、ちょっとひっくり返りました。

この総選挙を見てさらに熊本のことが大好きになりました。これからも熊本でまたちょくちょくお仕事を呼んでいただきたいので皆さんもぜひ見てください。視聴率を上げてください ！！！

井手らっきょ（スタジオゲスト）

熊本の中華はもしかしたら全国一美味しいかも！

まだまだ熊本には、美味しいところいっぱいあるって、僕も行ってないところもいっぱいあるんで。今日この番組で見て、またちょっと探検というか探求したいなと思いましたね。

熊本の中華はもしかしたら全国一美味しいかも。いろんなところありますからね。皆さんも推しのお店とかあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします！

中上真亜子（スタジオゲスト）

井手らっきょ中上真亜子すごいですね熊本の中華シーン

一番好きな食べ物が餃子で、だからこそ中華が好きだったんですけど、熊本で行きつけの中華が一軒しかなかったので、それで言うとこれまでの総選挙の中で全部足を運ぼうと一番思わせてもらったぐらい。すごいですね、熊本の中華シーン。

今回の熊本中華総選挙を観るとき、収録させてもらった私が言えることは、おなかをいっぱいにした状態で見てください。そうじゃないとお腹がぎゅるぎゅる鳴っちゃいます。というわけで、今回の熊本中華総選挙もぜひご覧ください！

渕上彩夏（スタジオゲスト）

白ご飯片手に観てください！

結構行ったことあるお店がたくさんランキングに入っててうれしかったんですけど、それでも知らなかったお店もあって行きたいお店が増えましたね！

白いご飯をもって観てほしいぐらい。VTRも映像だけなんですけど、たぶん音で香りや味が想像できる。みんな食べたくなる映像になっているのでぜひ白ご飯片手に観てください。

田村裕（SPリポーター）

渕上彩夏田村裕（麒麟）熊本への移住を考えるレベル

今回、2軒行かせてもらったんですけど、2軒とも中華料理店としてレベルが高い。熊本の郷土料理とか熊本ラーメンでレベルが高いんじゃなくて、中華としてすげえレベルが高い。めちゃくちゃ美味しい2軒に行かせていただきました。

熊本というか九州が料理美味しいってイメージあったんですけど、熊本の中華がこんなレベル高いのは知らなかったんで、とても嬉しい発見でございました。

坂ノ上茜（SPレポーター）

こんないいところがまだまだあるんだな

今回この番組を通して2軒の本当に素敵な中華料理屋さんに出会えて、「あ、ちょっと今度またプライベートで帰った時に行きたいな」って思わされました。

「え、こんなとこあったの」ってお店、もしかしたら見つかるかもしれないので、「ちょっと気になるな」って方とかはこの番組を通して、お店に足を運んで実際に食べていただけたらなと思っております。

坂ノ上茜[表: https://prtimes.jp/data/corp/85285/table/103_1_1877717d01bc82b00f537f74436c5412.jpg?v=202605151251 ]番組公式HPはこちら :https://www.kab.co.jp/special/kab_sousenkyo/