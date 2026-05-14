ファーメンステーション、シートマスク「サボリーノ」のオリジナル原料として、カンロ「ピュレグミ」のアップサイクル原料を開発

株式会社ファーメンステーションサボリーノ 目ざまシート 高保湿タイプ Ｎ PG26 ＜フェイスマスク＞30枚入り（288mL） \1,540（税込）

独自の発酵技術で未利用資源を再生・循環させる社会の構築を目指すバイオものづくりスタートアップの株式会社ファーメンステーション（本社：千葉県船橋市、代表取締役：酒井 里奈、以下ファーメンステーション）は、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村 和重 以下BCLカンパニー）と協業し、タイパコスメ「サボリーノ」のサステナブル企画「あますことなくいただきマスク」のオリジナル原料を開発しました。シリーズの第二弾として、カンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ）の規格外の「ピュレグミ」を発酵エタノールへ生まれ変わらせました。

そのオリジナル原料を配合したシートマスクが、2026年6月2日（火）に数量限定で発売されます。

■規格外の「ピュレグミ」を、発酵で化粧品原料にアップサイクル、3社連携で商品化を実現

本製品のオリジナル原料開発から商品化は、3社それぞれが異業種でありながら連携することにより、新たな商品が実現しました。カンロから提供された、製造工程でどうしても発生してしまう規格外のグミを、独自の発酵技術を持つファーメンステーションが化粧品原料へとアップサイクル。BCLカンパニーが、この原料を活かしたサボリーノの化粧品企画開発、製造、販売を担当しています。

■オリジナル原料：規格外の「ピュレグミ」からうまれた「発酵エタノール*」

製品にならなかったピュレグミを化粧品原料に仕上げるため酵母で発酵。ピュレグミの特徴に合わせ最適化した発酵条件で、アルコールを生産しました。アルコール濃度を高める蒸留工程の効率に「もろみ」の泡立ちやすさが影響していたため、発酵条件とともに製法の改善を行い、純度95%以上の「発酵エタノール*」へ生まれ変わらせました。

*エタノール（基剤）

■共創先のご紹介

・カンロ

本企画では、活用対象の未利用資源として、世代を超えて愛されるカンロの「ピュレグミ」の製造過程で出る規格外品をご提供いただきました。

・サボリーノ

2015年に誕生した、タイパコスメシリーズです。発売以来、ベストコスメ150冠獲得、累計販売枚数12億枚を達成した実績を持っています。（2025年9月時点）洗顔からスキンケア、保湿下地までを1枚、１分*で完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

*使用時間目安

■ファーメンステーションの技術と事業共創について

昨今、食品ロス／食品製造工程で生じる残さ・余剰農産物などをはじめとした未利用バイオマスの有効活用は、持続可能な未来に向けたグローバルな課題です。

しかし、未利用バイオマスとアップサイクル素材（化粧品・食品原料）それぞれに多種多様な特徴を持つ未利用バイオマスと、目的の機能や特性を有するアップサイクル素材（化粧品・食品原料）を結びつける手段は豊富ではありません。

ファーメンステーションでは多様な微生物を駆使した高度な発酵技術を活用して、パートナー企業と共に食品・飲料工場の製造過程等で出る副産物・食品残さ等の未利用バイオマスを高付加価値な機能性バイオ素材へとアップサイクルする事業共創を展開しております。

技術に関する詳細はこちら

https://fermenstation.co.jp/technology/

事業共創に関する詳細はこちら

https://fermenstation.co.jp/collabo/

＜株式会社ファーメンステーションについて＞

ファーメンステーションは「Fermenting a Renewable Society（発酵で楽しい社会を！）」をパーパスに、未利用資源を再生・循環させる社会の構築を目指すバイオものづくりスタートアップです。独自の未利用バイオマス・微生物データベースと発酵アップサイクル技術を活用し、フードロス／ウェイストおよびその他未利用バイオマス由来のバイオ素材を開発・製造しています。発酵アップサイクル技術の基盤と、開発するアップサイクル原料をもとに、食品、化粧品等の原料製造・販売を行う「原料事業」、パートナー企業と共創し食品・飲料工場の製造過程等で出る副産物・食品残さ等をアップサイクルしたバイオ素材等を開発する「事業共創」等を展開しています。

岩手県奥州市に自社工場を持つことで、開発から製造まで一気通貫で対応可能であり、製造過程で生じる発酵副産物を化粧品原料や飼料、肥料として利用することで、可能な限り廃棄物を少なくする循環型モデルを構築しています。

また、地域社会、環境、カスタマー、従業員に対して多面的・包括的な利益を生む事業活動を実践する企業を認証する国際的な制度「B Corp 認証」を取得しており、経済産業省から「J-Startup」「J-Startup Impact」に選定されています。

会社名 ： 株式会社ファーメンステーション / Fermenstation Co.,Ltd.

代表者 ： 代表取締役 酒井 里奈

所在地 ： 〒273-0864 千葉県船橋市北本町1丁目17番25号

事業内容 ： 発酵アップサイクル技術を活用した未利用バイオマス（フードロス等）由来のバイオ素材の研究開発および製造販売、独自技術・ノウハウを活用した事業共創・共同研究開発、アップサイクル原料を活用した化粧品・雑貨OEM/ODM

コーポレートサイト ：https://fermenstation.co.jp/

事業共創 ：https://fermenstation.co.jp/collabo/

技術 ：https://fermenstation.co.jp/technology/

このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

株式会社ファーメンステーション 渡辺 麻貴

E-mail：info@fermenstation.jp