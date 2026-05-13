おいしさと美意識が重なる、新・ミルフィユ専門店【MILLI MILLI(ミリ ミリ)】のデビューを記念した唯一無二のコラボレーションが実現。

株式会社シュクレイMILLI MILLI コラボレーションキービジュアルMILLI MILLI ミルフィユ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区） は、2026年5月20日(水)に、伊勢丹新宿店に新ブランド【MILLI MILLI（ミリ ミリ）】をオープンいたします。オープンを記念して、人気クリエイター・とんだ林蘭さんによる、メイン商品「ミルフィユ」をアートとして表現したキービジュアルを公開。

◆クリエイター とんだ林蘭氏 プロフィール

とんだ林蘭（Ran Tondabayashi）

1987年生まれ。文化服装学院卒業後、イラストやコラージュのアートワークを始め、2013年より個展で発表。’16年、アーティスト・あいみょんのメジャーデビューの仕事でアートディレクターとしてデビュー。東京を拠点に活動する。コラージュ、イラスト、ぺインティング、立体、映像など、幅広い手法を用いて、日々の生活から着想を得た様々なモチーフを組み合わせ、猟奇的でいて可愛らしく、刺激的な表現で作品を制作している。CDジャケットのアートディレクションやミュージックビデオの監督を務めるほか、広告ビジュアルや空間のディレクション、ファッションブランドにも作品を提供。名付け親は池田貴史（レキシ）。

Instagram：@tondabayashiran(https://www.instagram.com/tondabayashiran/)

Ran Tondabayashi

【 今回のコラボレーションについて】

お菓子のビジュアルを制作するのは初めての経験でした。ブランドのキーカラーを使い、遠くから見ても近くで見ても楽しいビジュアルになりました。MILLI MILLIの唯一無二のブランドイメージを、不思議で可愛らしい世界観で表現しました。

◆作品について

Layered World

ミルフィユの“層”という構造を

ブランドの世界観そのものとして空間に展開

軽やかに上への積み重なる5つのレイヤーは、

それぞれ異なる物語や価値観、質感を持ちながら、ひとつの“美意識”として統合される。

まさに、ミルフィユそのもの。

GIFT│ふわりと舞うリボンは、大切な方への「ギフト」とともに湧き上がる気持ちを象徴

IMMERSIVE EXPERIENCE│バスタブに身を委ねる女性は、“食感・味・香りの重なり”を深く深く味わう様を「没入体験」として表現

CRAFT│対になる異なる花のモチーフで、和と洋、素材と技術といった、ブランド誕生の背景にある思想を表現

RHYTHM │可愛らしく踊る少女の姿によって、軽やかで心地の良い響きのブランド名【MILLI MILLI】を視覚化

IDENTITY │土台となるレイヤーでブランドロゴに込められた想いと象徴

◆《数量限定》ポストカードプレゼント

MILLI MILLI コラボレーションキービジュアル

オープンに合わせて、とんだ林蘭氏コラボレーションキービジュアルのポストカードをご用意しました！ご購入いただいた方へもれなく1枚プレゼント。

ブランドの世界観そのものを、ミルフィユの“層”という構造で表現したアート作品。

お菓子とともに、【MILLI MILLI】が贈る美意識を愉しむ時間を-。

MILLI MILLI コラボレーションキービジュアルポストカード

※数量限定につき、なくなり次第終了

【同時開催】

税込8,640円以上ご購入のお客様に、

MILLI MILLI オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

ブランドカラーを基調に、店舗やパッケージ全体に展開するチータースポット柄をあしらいました。裏面はサブカラーである赤色に、ロゴを大胆に配置し、チーターとライダーの“躍動感”を全体で表現しています。

今しか手に入らない特別なトートバッグ。ぜひお見逃しなく。

MILLI MILLI オープン記念キャンペーン ノベルティ

※数量限定につき、なくなり次第終了

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

◆ブランド紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr〈「美意識を纏う、ミルフィユ」という新しいかたち〉MILLI MILLI ミルフィユ

フランスの伝統菓子であるミルフィユに、

日本ならではの素材と、繊細な美意識を重ね合わせて生まれた【MILLI MILLI】。

目指したのは、華美になりすぎず、それでいて印象に残る味わい。

日本人の繊細な感覚を研ぎ澄まし、パイに合わせる素材を選定。クラシックな西洋菓子に、日本らしさを融合させました。そして、パイ・クリーム・チョコレートという異なる要素が重なり合うことで、複雑でありながら調和の取れた味わいと食感のバランスを丁寧に設計しています。

伝統への敬意を土台にしながらも、軽やかでどなたにも親しみやすいお菓子となるよう、また同時に、上質さを感じていただけるよう、視覚と味覚の両面から完成度を高めて仕上げました。

〈 ブランドのコンセプトは「A Part of You（あなたの一部）」。 〉MILLI MILLI

ギフトは贈り手自身を映すもの--その前提に立ち、パッケージやショッパーにも美意識を纏わせ、細やかな配慮を施しました。高い視認性と存在感のある佇まいは、一目で印象に残り、直感的に“自分のセンスを託せるもの”として感じていただける設計です。

自分のために選ぶひと箱。大切な人を想いながら選ぶギフト。そのどちらにおいても、「選んだ理由まで語れる菓子」であること。味わいだけでなく、“選ぶこと”までデザインした新しいギフトをお届けします。

伊勢丹新宿店という、多くの方が大切な贈り物を選ぶ場所だからこその、こだわりのご提案です。

〈ブランドロゴについて〉MILLI MILLI ロゴ

ブランドの約束である、「A Part of You（あなたの一部）」を形にしたものです。

チーターに乗る人の姿で、お菓子とお客様が一体となって前に進む様子を表しています。チーターはお菓子の「軽やかさと繊細さ」、乗り手は「お客様のセンス」を意味しています。

つまりこのロゴは、ただの動物ではなく、“自分らしさを表すシンボル”です。

◆商品紹介

MILLI MILLI ミルフィユ抹茶ピスターシュ柚子ヴァニーユ檸檬ノワゼット

◇ミルフィユ～1944層が生む、軽やかで奥行きのある味わい～

ブランドを象徴する「ミルフィユ」は、648層のパイ生地を3枚重ねた、計1944層の構造が特徴。

軽やかな口あたりと、ほろりとほどける繊細な食感、そして奥行きのある余韻を両立するために設計した自慢の一品です。

フランスの伝統菓子に立ち返りながら、抹茶や柚子、檸檬といった日本ならではの素材を取り入れ、さらにピスタチオやヘーゼルナッツ、バニラのクリームと組み合わせる。パイ・クリーム・チョコレートが重なり合うことで、複雑でありながら調和のとれた味わいに仕上げています。

6個入：1,620円（税込） ［抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ 各3個］

9個入：2,430円（税込） ［抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各3個］

12個入：3,240円（税込） ［抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各4個］

24個入：6,480円（税込） ［抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各8個］

MILLI MILLI パイサンド

◇パイサンド

アメリカ産のアーモンドを使用したアーモンドペーストと、パプアニューギニア産カカオ豆を使用したホワイトチョコを合わせたクリームに苺顆粒を忍ばせ、フランス産小麦のパイでサンド。

キャラメリゼした香ばしいパイの風味とサクサク食感、アーモンドのコクとチョコの甘みに苺の酸味が織りなす、絶妙なマリアージュをお楽しみください。

5個入：1,890円（税込）

MILLI MILLI トゥルネ

◇トゥルネ

フランス産小麦のパイと、クッキー生地を重ね、渦を描くように焼き上げた特製パイ。

ローストアーモンドとクルミをあしらい、キャラメリゼ。サクサクと軽やかな食感の中に、2つのナッツの旨みが調和する、ナッツとパイのおいしさをお楽しみください。

※小麦中フランス産小麦74％

6個入：1,728円（税込）

MILLI MILLI セレクション16個入

◇MILLI MILLI セレクション

MILLI MILLI自慢の焼き菓子を詰め合わせました。

6個入：2,160円（税込）《オープン記念ボックス》※

・ミルフィユ 3個（抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各1個）

・パイサンド 3個

12個入：3,780円（税込）

・ミルフィユ 8個（抹茶ピスターシュ4個、柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各2個）

・パイサンド 4個

16個入：5,400円（税込）

・ミルフィユ 6個（抹茶ピスターシュ／柚子ヴァニーユ／檸檬ノワゼット 各2個）

・パイサンド 6個 ・トゥルネ 4個

※オープン記念ボックスは数量限定品の為、なくなり次第終了。

◆店舗情報

MILLI MILLI 伊勢丹新宿店

店舗名称：MILLI MILLI（ミリ ミリ）伊勢丹新宿店

住 所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館地下1階

お問合せ：03-3352-1897 直通

営業時間：10：00～20：00（館営業時間に準ずる）

◆公式サイト

ブランドサイト：https://sucreyshopping.jp/millimilli （※2026年5月18日公開予定）

SNS：https://www.instagram.com/millimilli_official/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ