フェンディ、目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾を公開

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾のムービーを公開いたします。

101年目という新たな世紀へ向けて歩みを進めるメゾンと、絶えず新たな扉を開いていく目黒蓮の軌跡を追う本プロジェクト。待望の第2弾となる今回は、彼が新たな舞台として挑戦しているカナダで、特別に撮り下ろされた貴重なフッテージを収録しています。異国の情景の中で見せる彼のリラックスした表情や、内に秘めた情熱に深く迫ります。

本編にて目黒蓮が身に纏うのは、カナダの澄み渡る空気と都会的な風景に美しく映えるフェンディの最新コレクションです。ナチュラルなリネン素材のブラウンのセットアップや、鮮やかなブルーのポロニットにデニムパンツを合わせた清涼感あふれる装いを披露しています。手元には、デニム素材でアップデートされたアイコンバッグ「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」を合わせ、愛らしいドッグチャームがフェンディらしい遊び心を添えています。また、ラフィア風の素材に大胆なダークブルーの「FENDI」ロゴが目を引く新作「ホーボー ソフト（Hobo Soft）」バッグも登場し、身体にしなやかに沿うフォルムでエレガンスを醸し出します。そして足元には、ブラウンレザーのボートシューズや、メゾンの伝統的な「セレリア（Selleria）」ステッチと「ペカン（Pequin）」モチーフのバンドがあしらわれたホワイトのスリッポンスニーカー「フェンディ シティ（FENDI City）」を合わせ、洗練されたトータルルックを完成させています。

カナダでの新たな挑戦と自身の現在地について語るインタビューでは、「自分の中では、本当にすべてがチャレンジです。日本でもカナダでも、言葉は違っても、いいものはいいと評価されるんだと、改めて感じます。フェンディは歴史を重んじていて、僕自身もフェンディのバッグを長く愛用しているので、一つのものを大事に使うことの大切さだったり、気持ちを込めて何かを作るということが、大切なんだと思います。カナダの自然は豊かで、空が開けている中で星を見たり、ちょっと気分転換して『よし、次の日も頑張ろう』と思えたり、そういう機会が多い気がします」と、その偽りない思いを明かしました。

本スペシャルムービーは、5月12日（火）夕方以降、フェンディ公式LINE、X、Facebook、オンラインサイトにてご覧いただけます。なお、全編はフェンディ公式LINEで先行公開後、公式オンラインサイトでも順次公開いたします。

・フェンディ公式LINE URL : https://line.me/R/ti/p/%40fendi(https://line.me/R/ti/p/@fendi?from=page&openQrModal=true&searchId=fendi)

・フェンディ公式X URL： https://x.com/FENDI_JAPAN

・フェンディ公式Facebook URL：https://www.facebook.com/FendiJapan

・フェンディ公式サイト URL : https://www.fendi.com(https://www.fendi.com/jp-ja/)

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