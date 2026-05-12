哀れな夫を溺愛する、一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー第1巻！ブリーゼコミックス『私の可愛い、可哀想な夫1』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『私の可愛い、可哀想な夫1』を5月14日に発売いたします。

私の可愛い、可哀想な夫1(https://www.comic-brise.com/comics/kawakawa1/)

漫画：隠田(https://x.com/kakuta_OC)／原作：豆啓太(https://x.com/mamekeita_ssr)

発売日：2026年5月14日

ISBN：9784799221709

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%)

小説家になろうで人気の作品がコミカライズ！

不憫で報われない哀れな夫を、

溢れるほどの愛で溺れさせる……

一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー第1巻！

【収録話】

第1話～第5話

描き下ろしおまけ漫画

ふしだらな悪女と噂される、妖艶な雰囲気を纏った伯爵令嬢、

ショコラことショコラーテ・ブノワ。

愛する家族の後押しもあり、夜会で一目惚れした名門の青年アラン・シュゼットと結婚するも、

彼女に対するシュゼット家の対応は不誠実なものだった。

そして結婚式を終えシュゼット家で過ごす初めての夜、ショコラのもとを訪れたアランは言い放つ。

「私には愛する人がいる。だからお前を愛することはない」

なんて不憫で、可哀想で、可愛い人――。

自身の魅力に気付かず、出世を阻まれ、報われない愛に身を捧げようとする哀れな夫を溺愛する、

一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー、開幕！

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://www.comic-brise.com/contents/kawakawa/特典一覧

本作品の魅力が詰まったPVをYouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)で公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5Aj8QhP26oI ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/60f029bedcbee(C)隠田(C)豆啓太 2026 Printed in Japan

原作小説『私の可愛い、可哀想な夫』（ピナノベルス刊）好評配信中！

私の可愛い、可哀想な夫(https://www.pinna-novels.com/book/002/)

著：豆啓太(https://x.com/mamekeita_ssr)

画：中條由良(https://x.com/yura_chuu)

キャラクター原案：隠田(https://x.com/kakuta_OC)

価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）

不憫で報われない哀れな夫を、

溢れるほどの愛で溺れさせる……

一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー！

【書き下ろしストーリー】

ショコラとアランの花にまつわるエピソードと、

穏やかで甘美な後日談を含む書き下ろしストーリー『貴方に捧げる薔薇の花』を収録！

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