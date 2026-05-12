哀れな夫を溺愛する、一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー第1巻！ブリーゼコミックス『私の可愛い、可哀想な夫1』発売

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『私の可愛い、可哀想な夫1』を5月14日に発売いたします。



私の可愛い、可哀想な夫1(https://www.comic-brise.com/comics/kawakawa1/)


漫画：隠田(https://x.com/kakuta_OC)／原作：豆啓太(https://x.com/mamekeita_ssr)


発売日：2026年5月14日


ISBN：9784799221709


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%)



小説家になろうで人気の作品がコミカライズ！



不憫で報われない哀れな夫を、


溢れるほどの愛で溺れさせる……


一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー第1巻！



【収録話】


第1話～第5話


描き下ろしおまけ漫画



















ふしだらな悪女と噂される、妖艶な雰囲気を纏った伯爵令嬢、


ショコラことショコラーテ・ブノワ。


愛する家族の後押しもあり、夜会で一目惚れした名門の青年アラン・シュゼットと結婚するも、


彼女に対するシュゼット家の対応は不誠実なものだった。


そして結婚式を終えシュゼット家で過ごす初めての夜、ショコラのもとを訪れたアランは言い放つ。


「私には愛する人がいる。だからお前を愛することはない」


なんて不憫で、可哀想で、可愛い人――。


自身の魅力に気付かず、出世を阻まれ、報われない愛に身を捧げようとする哀れな夫を溺愛する、


一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー、開幕！




1話2話無料公開中！作品ページはこちら :
https://www.comic-brise.com/contents/kawakawa/



特典一覧

本作品の魅力が詰まったPVをYouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】(https://www.youtube.com/@comic_brise)で公開中！



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5Aj8QhP26oI ]
キミコミ　作品ページはこちら :
https://kimicomi.com/series/60f029bedcbee

(C)隠田(C)豆啓太 2026 Printed in Japan

原作小説『私の可愛い、可哀想な夫』（ピナノベルス刊）好評配信中！




私の可愛い、可哀想な夫(https://www.pinna-novels.com/book/002/)


著：豆啓太(https://x.com/mamekeita_ssr)


画：中條由良(https://x.com/yura_chuu)


キャラクター原案：隠田(https://x.com/kakuta_OC)


価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）



不憫で報われない哀れな夫を、


溢れるほどの愛で溺れさせる……


一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー！



【書き下ろしストーリー】


ショコラとアランの花にまつわるエピソードと、


穏やかで甘美な後日談を含む書き下ろしストーリー『貴方に捧げる薔薇の花』を収録！










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