【AI×移住】タイトル：移住・定住を支援する地域マッチングプラットフォーム「スムマチ」、湯河原町での実証実験で相談数2.3倍を達成。5月13日より「地方創生EXPO」へ出展

すむまち株式会社

「もっと自由に。もっと自分らしく」をビジョンに掲げる、すむまち株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：中野 椋太）は、地域マッチングプラットフォーム「スムマチ」を用いた神奈川県・湯河原町での実証実験を完了いたしました。本実証において、移住相談数が2.3倍に増加した成果を受け、2026年5月13日（水）より東京ビッグサイトで開催される「第5回 地方創生EXPO（自治体・公共Week内）」に出展いたします。 会場では実証実験の詳細データの公開や、スムマチの移住相談者管理・チャット機能（CRM）のプロトタイプを実際に操作いただけるほか、期間限定の「無料モニター自治体」の先行受付を実施いたします。

■ 社会的な背景と自治体の課題 都市部一極集中が進む中、東京圏在住20代の44.8%が地方移住に関心を持っています。しかし、移住を検討する消費者の多くは、「自然豊かな環境でテレワークがしたい」といった理想のライフスタイルを検索条件として明確に言語化できず、自分に合った地域を見つけ出せない「検索リテラシーの壁」に直面しています。 一方、自治体側も「地域の魅力が伝わっていない」「移住サイトを構築する予算がない」「実際の移住者数を正確に捕捉できていない」「移住相談後の定住支援・フォローができていない」という課題を抱えています。 すむまち株式会社は、この情報ミスマッチをシステムによって解消し、日本の地域課題を解決します。

■ 湯河原町における実証実験の結果：相談数が2.3倍に向上

神奈川県湯河原町と連携して実施した実証実験では、以下の成果を確認いたしました。

移住相談数: 導入前と比較して2.3倍に増加しました。

月間PV数: 約1,700以上を記録しました。

【成果の背景：検索に依存しない情報設計】

本実証実験では、AI機能の本格搭載に先駆け、「個人の理想のライフスタイル」と「地域の魅力」を適切に結びつけるスムマチ独自のコンセプトとUI/UXを検証しました。従来の家賃やアクセスといった「条件検索」だけではリーチできなかった潜在層に対し、適切な切り口で地域の魅力を提示する設計が機能し、結果として移住検討者の確実なアクション（相談）へと繋げることが実証されました。



■ 「第5回 地方創生EXPO」出展概要およびブースでのご案内

本展示会では、実際の画面やパネルを交えながら「スムマチ」がもたらす自治体DXの具体像をご案内いたします。

【ブースでの主なご提供内容】

実証実験（湯河原町）の成果パネル展示と詳細なご説明

スムマチ管理システム（チャット機能・移住相談者の管理ダッシュボード等）のプロトタイプ操作体験

自治体様の課題に合わせた個別のご相談・商談

【無料モニター受付】 期間限定の「無料モニター自治体」の募集・ご案内

【開催概要・ご来場登録（無料）について】

開催会期: 2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

会場: 東京ビッグサイト（西1～2ホール）

展示会公式サイト: 地方創生EXPO(https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/sousei.html)

ご来場登録URL: こちらのリンク(https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/sousei.html)より事前の来場登録（無料）をお願いいたします。

※入場には事前登録が必須となります。移住・定住施策のDXに関心をお持ちの自治体ご担当者様は、ぜひご登録のうえ、弊社ブースへお立ち寄りください。

■ 移住定住支援SaaS「スムマチ」の特徴

「スムマチ」は、神奈川県起業家支援プログラム採択企業が提供する、自治体特化型のマッチング支援システムです。

初期費用0円でのサイト構築（CMS）:

初期費用0で移住特設ページを開設できます。さらに、自治体側でコンテンツの更新や管理が可能です。

相談から定住まで伴走する「CRM機能」:

ユーザーとのコミュニケーションを一元管理でき、適切なフォローが可能です。専門用語であるCRM（Customer Relationship Management＝顧客関係管理）とは、移住相談者の属性ややり取りの履歴をシステム上で一元管理する仕組みです。チャット機能を活用して移住相談から定住まで伴走することで、定住率を改善します。

AIマッチング（2027年4月本格導入予定）: 移住検討者の潜在的なニーズをAIが対話で引き出します。その後、最適な地域や自治体を複数提案します。

■ 代表取締役 中野 椋太のコメント

「私自身が移住を検討した際、膨大な情報の沼に溺れてしまい、結果として意思決定ができなかったという苦い原体験があります。この課題を自らの手で解決するため、2025年11月に『スムマチ』を立ち上げました。自治体様が抱える『魅力を届けたいのに、見つけてもらえない』というジレンマを、スムマチがAIを活用して必ず解決します。展示会では、全国の自治体様と共に未来の地域づくりを考える機会にしたいと考えております。」

■ 会社概要

社名: すむまち株式会社

代表者: 代表取締役 中野 椋太

設立: 2025年11月

所在地: 神奈川県横浜市

資料請求・オンラインでのご相談：お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrzHZK5wQOqeRi4ndjI8-tVd3JJsOdqsntak--4qe4zR2_WA/viewform)



※展示会へのご来場が難しい自治体様でも、上記フォームよりお気軽にお問い合わせ・資料請求が可能です。