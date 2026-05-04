【福山市×NIJINアカデミー】メタバース支援で復学を実現　　官民連携の新モデル、EDIXで発表

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営するオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、教育総合展EDIX東京2026に出展し、広島県福山市との連携による不登校支援の実践事例を発表いたします。2025年7月より開始した不登校児童生徒への支援連携において、わずかで「在籍校への復学」や「志望校への進学」という確かな成果を創出いたしました。本取り組みの全容を、2026年5月13日（水）より開催される『EDIX（教育総合展）東京』にて発表いたします。



場所を選ばない「学び」の形を。どこにいても、自分らしく成長できる居場所を届けたい。

全国的に不登校児童生徒数が急増する中、福山市では市立フリースクール「かがやき」や校内における支援の体制を強化してきましたが、「学校や外の施設に足を運ぶこと自体が困難な層」へのアプローチが大きな課題となっていました。

福山市教育委員会は、この「支援の手が届かない空白地帯」を埋めるべく、仮想空間（メタバース）を活用したNIJINアカデミーとの連携を昨年度から開始。目的を単なる「オンラインの居場所作り」に留めず、「市のフリースクールや在籍校への再登校、そして社会への自立」という明確な出口に設定し、運用してきました。

■ 連携9ヶ月で生まれた「具体的な変化」

2025年7月の連携開始から現在まで、メタバース空間という「第3の居場所」が、多くの子どもたちにとって社会と繋がる場となりました。

■ 日本最大級の教育総合展「EDIX東京」にて登壇

- 復学・再登校の実現： メタバースでのスモールステップを経て、自信を取り戻した生徒が、在籍校への登校を再開。- 進路の確定： 外出困難だった中学3年生が、オンラインでの学習支援と対人交流を通じて自己肯定感を高め、2026年4月より通信制高校への進学を果たしました。- 不登校支援DXの確立： 民間スクールでの活動を、公教育の「出席」や「学び」として評価し、学校現場と共有するモデルを実現しました。３月、子どもたちだけで企画した「ふくやまパーティー」

本プロジェクトの成果を、教育界の最先端が集まる「EDIX東京」にて、福山市教育委員会とNIJINアカデミーが共同で発表します。

登壇テーマ： 福山市の目指す「誰一人取り残さない」不登校支援の在り方

発表のポイント：

- 福山市のメタバース導入の背景- メタバース空間から「リアルな復学」へ繋げるための支援設計- NIJINアカデミーの活動に参加した子どもたちの変容

登壇・出展概要

イベント： EDIX（教育総合展）東京

日時： 2026年5月13日（水）～15日（金）

※登壇セッション：5月13日（水）10:30～

会場： 東京ビッグサイト（NIJINブース：）

登壇者：

福山市教育委員会 教育推進課 小野 透空

株式会社NIJIN 自治体連携担当 小林 遥

NIJINアカデミー

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約700名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2026年4月現在

学校HP：https://academy.nijin.co.jp

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://nijin.co.jp/