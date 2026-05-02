【新連載】ワーホリのヤバすぎるリアルを描くコメディエッセイ！『ブラックワーホリ日記　海外で働いてたら奴隷にされましたっ！』竹コミ！にて連載スタート！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ブラックワーホリ日記　海外で働いてたら奴隷にされましたっ！』（著者：Amy）を「竹コミ！」で2026年5月2日（土）12：00より、連載開始いたします。



「ブラックワーホリ日記　海外で働いてたら奴隷にされましたっ！」バナー

ワーキングホリデーで憧れの海外生活♪しかし、待っていたのは、見渡す限りの荒野と薄暗い倉庫での過酷な労働だった!?


❏あらすじ

世界各国に旅行に行きたいけど、生活費も必要…。なら行った先で働けばいいじゃん！


そんな希望を叶える夢の制度である『ワーキングホリデー』を利用した作者が、いろんな国のヤバすぎる労働環境を大暴露！



オーストラリアやイギリス…


いろんな国に行ったけど、中でもあの国は、ワーホリでやってきた外国人を良いカモとしか思ってなくて…。


❏見どころ

ワーキングホリデーのキラキラした面を描いた書籍はたくさんありますが、今まであまり表に出てこなかったダークなリアルを描きます。


自分が外国人労働者として他国で働いた時、現地の人からどんなふうに扱われるかを赤裸々に部分は必読です。厳しい現実を描きつつも、最後はクスッと笑えるエッセイ漫画です。





❏作家情報

作者：Amy（えいみー）


ワーホリ漫画家。


4年間のワーキングホリデーで得た経験を元に、海外・ワーホリお役立ち情報を発信中。


Xアカウント：https://x.com/amylifey


ブログ：エイミーライフリーhttps://amylifey.com/#google_vignette



❏連載情報


・書名：ブラックワーホリ日記　海外で働いてたら奴隷にされましたっ！


・著者：Amy（えいみー）


・配信開始：2026年5月2日（土）　毎月第一土曜日更新


・配信場所：竹コミ！https://takecomic.jp/



■「竹コミ！」について


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


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