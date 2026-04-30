時間の有効活用とデート成功を重視する方へ：レストラン選びから日程・カレンダー調整までサポートする「デートバトラー」機能

OLA PARTY JAPAN株式会社

■ 社会背景：可処分時間の奪い合いと「恋活ロストタイム」の深刻化

2020年代半ば、私たちの生活は情報過多と可処分時間の激しい奪い合いに直面しています。特に20代から40代の現役世代において、「タイパ（タイムパフォーマンス）」は生活のあらゆる局面で最優先される価値基準となりました。ワコムが実施した意識調査によれば、社会人の約87.3％が「常に時間が足りない」と感じており、この傾向は年々強まっています。

こうした中、恋愛や婚活市場においても「効率性(https://yoitoki.jp/ja/blog/art-20260421-030545)」への要求が高まっています。リクルートブライダル総研の「恋愛・結婚調査」では、「恋愛は時間とお金の無駄である」と感じる若年層が増加傾向にあり、出会いのプロセスにおける「無駄な消耗」をいかに排除するかが、健全なパートナーシップ構築の鍵となっています。

特に顕著なのが「マッチングアプリ疲れ」です。外部調査（株式会社バチェラーデート）によれば、利用者の9割以上がサービス利用にストレスを感じており、その最大の要因は「目的のないメッセージの継続」と「会うまでの調整の煩雑さ」です。利用者は1ヶ月あたり平均18時間を、デートに繋がらない、あるいは調整のためだけの事務的なやり取りに費やしています。Yoitokiではこれを「恋活ロストタイム」と定義し、社会的な機会損失であると捉えています。

■ 自社調査：ビジネスパーソンが抱える「調整プロセス」への心理的障壁

Yoitokiが2026年1月に実施した自社調査（N=500）では、マッチングアプリ利用における具体的なボトルネックが浮き彫りになりました。調査対象者の74.2％が「マッチングした後の『店選び』や『日程調整』のプロセスが、実際のデートに至るまでの最大の心理的ハードルである」と回答しています。

「相手の好みが分からない中で店を提案し、断られることを恐れる」「仕事のスケジュールを何度も確認しながら候補日を出す作業が苦痛」といった、コミュニケーション上の気遣いや事務作業の負荷が、出会いの意欲を減退させている実態が確認されました。

特に、週40時間以上勤務するホワイトカラー層においては、「日程調整の面倒さが原因で、マッチングした相手との連絡を途絶えさせた経験がある」と回答した割合が62.4％に達しました。これは、優れた相性を持つ個体同士が、単なる「ロジスティクスの不備」によって出会いの機会を逸していることを意味します。

■ 頼れるAI助手「MIO」がサポートする「AIデートコンシェルジュ」の仕組み

「AIデートコンシェルジュ」は、あなたの専属アシスタント「MIO」が、マッチング後の面倒な調整をすべて引き受けてくれる機能です。MIOは単なる自動プログラムではなく、ユーザー一人ひとりの好みや生活リズムを理解し、最適な提案を行うインテリジェントなパートナーです。これにより、ユーザーは事務的なやり取りに煩わされることなく、お相手との純粋な交流に集中できるようになります。

【MIOの導入による劇的なタイムパフォーマンス向上】

MIOのサポートにより、マッチング成立から初デートの確定までに要する時間は、従来の「平均3日間」から「最短 1 時間」へと劇的に短縮されます。MIOが煩雑な調整を一瞬で完結させることで、マッチング直後の高い熱量を逃さず、スムーズに対面での出会いへと繋げることが可能になりました。まさに「時間は節約し、出会いの質は高める」という、現代の恋活や婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)に不可欠な体験を提供します。

■ 報道・専門的視点：テクノロジーが恋愛の「質」を向上させる

恋愛のプロセスを「自動化」することに対し、情緒的側面からの懸念を抱く声も一部に存在します。しかし、これは「非本質的な事務作業」からの解放であり、むしろ「本質的な人間関係の構築」にリソースを集中させるための進化であると言えます。内閣府の少子化社会対策白書等でも、現代の若者が直面する「時間的貧困」は深刻な課題として挙げられております。

Yoitoki の「AI デートコンシェルジュ」は、単なる利便性の追求に留まらず、テクノロジーが「人間の孤独」や「出会いの障壁」をどのように解決できるかという、2026 年における一つの回答です。私たちは、AI を「相手を選ぶ道具」としてではなく、「二人が会うための橋渡し」として活用することで、より豊かで確実なパートナーシップの構築を支援します。

【本件に関するお問い合わせ先】

Yoitoki 広報担当

URL: https://yoitoki.jp/ja/

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語

【参考文献・データ出典】

株式会社バチェラーデート「マッチングアプリ疲れに関する実態調査（2024年）」

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000086724.html株式会社ワコム「時間に関する意識調査（社会人363名対象）」

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000016902.html

リクルートブライダル総研「恋愛・結婚調査2023」「婚活実態調査2024」

URL: https://souken.zexy.net/research_news/konkatsu.html

内閣府「少子化社会対策白書（令和5年版）」

URL: https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/index.html