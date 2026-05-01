ミーク株式会社

ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）は、2026年3月期の事業活動の進展を支える社員の尽力に報いるとともに、さらなる成長に向けた意欲向上を目的として、全社員※を対象とした決算賞与を2026年4月30日付で支給いたしました。

※所定の条件あり

支給の背景

当社は、持続的な事業成長を実現する上で、社員が能力を最大限に発揮できる環境整備を経営の重要課題と位置づけています。今回の決算賞与は、2026年3月期における事業活動によって生まれた成果を社員に還元し、人的資本への重点的な投資として実施するものです。

人的資本への投資を進めることで、社員が安心して挑戦を続けられる環境を整備し、社内外の優秀な人材が集う魅力ある組織を構築してまいります。また、継続的な人的資本投資を通じ、組織全体の生産性を高め、中長期的な企業価値の向上を目指していきます。

■MEEQについて

『MEEQ』は、直感的なコンソール画面を通じて、簡単にIoT向け通信サービスを購入／決済／登録／管理ができるIoT/DX プラットフォームです。3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）のデータ通信専用SIMから通信回線を選択することで、さまざまな事業においてIoT回線を活用することが可能です。

データを自動的に加工し、蓄積して、お客様のシステムの一部としてご利用いただけるデータベース「IoTストレージ」や、データを分析してアクションに結び付けるアプリケーションなど、 IoT事業者やIoTを活用したい企業の皆様が簡単に利用できるサービスを拡充しています。

URL：https://www.meeq.com/meeq/

■ミーク株式会社について

IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。

また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

■会社概要

会社名 ：ミーク株式会社

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階

代表者 ：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太

設立 ：2019年3月

上場市場：東京証券取引所グロース市場（332A）

URL ： https://www.meeq.com/

※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。