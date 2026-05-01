【5月季節限定カレー】Spice and Vegetable夢民から、素材にこだわりさらに進化した人気商品「ルーローハンカレー」が今年も期間限定で登場。

株式会社フジランド

東京都港区西新橋のカレー専門店「Spice and Vegetable 夢民（スパイスアンドベジタブルムーミン）」（運営：株式会社フジランド、本社：東京都千代田区、代表取締役：上田 常尚）は、5月季節限定メニューを発表。

東京 虎ノ門に店舗を構える「Spice and Vegetable 夢民」は、5月限定メニューを5月07日（木）～5月30日（土）まで提供いたします。

夢民がお届けする、この期間にしか味わえないこだわりの季節限定メニューをぜひお楽しみください。

◆ルーローハンカレー \1,350（税込）

魯肉飯と夢民の魅力を掛け合わせた「ルーローハンカレー」が今年も登場。

夢民秘伝のスパイスで炒めた、沖縄県産キビまる豚の“ウデ肉”と“トントロ”を、独自の配合でブレンドし、さんぴん茶でじっくり煮込みました。

卵には「マキシマムこいたまご」を使用。

素材の旨味と甘辛のスパイスが重なり合う一皿です。

◆ジャスミンマンゴーラッシー \600（税込）

ジャスミン香るマンゴーラッシーが登場。

自家製ヨーグルトで作ったマンゴーラッシーをジャスミン茶で割り、爽やかな味わいに仕上げました。

ルーローハンカレーと相性抜群です。

夢民公式LINEでは、季節限定ドリンク無料クーポン配信中です！（期間限定）

◆「ルーローハンカレー」と「ジャスミンマンゴーラッシー」のお得なセット

セットでご注文いただいたお客様には、季節限定メニューがさらにお得に楽しめるセット割をご用意。

（ジャスミンマンゴーラッシー 通常\600→\400に！）

ぜひこの機会に限定メニューセットをお楽しみください。

【店舗情報】

Spice and Vegetable 夢民 (スパイス アンド ベジタブル ムーミン)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-13-3西新橋2丁目ビル1F

TEL:03-6205-4343

営業時間

【ランチ】 月～土曜日 11：00～15：00

（L.O.14:30）

【ディナー】水・金曜日 18：00～21：00

（L.O.20:30)

※5/9（土）より、土曜日はランチ営業のみに 変更となります。

【定休日】

日曜・祝日 定休日（その他臨時休業あり）