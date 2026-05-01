音楽と食で広がる地域の輪 「勝浦東急ふれあいフェスタ 2026」5 月 5 日開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン勝浦（千葉県勝浦市、統括総支配人：稲見 克美）は、タウン内の勝浦東急サニーパークにて音楽と食の祭典「勝浦東急ふれあいフェスタ 2026 」を、2026 年 5 月 5 日（火・祝）に開催いたします。本イベントでは、地域に根付いた多彩なステージパフォーマンスやアクティビティ体験会、キッチンカーなどの出店を通じ、勝浦の魅力を大人も子どもも一緒に楽しんでいただけます。

■「勝浦東急ふれあいフェスタ 2026」について

自然豊かなロケーションに恵まれた東急リゾートタウン勝浦で、2026 年 5 月 5 日（火・祝）に、音楽と食を通じて地域の魅力を発信する「勝浦東急ふれあいフェスタ 2026 」を開催いたします。当日は鴨川市のディスコ「FOOMYS」が会場内の音楽を演出し、お客様からリクエストをいただいた想い出の曲を紹介します。

ステージイベントでは、チアリーディングやよさこい演舞・ダンスなど、参加者みんなで盛り上がれる華やかな時間をご提供します。また 3 人制プロバスケットボールチーム「esDGz OTAKI.EXE」によるバスケットボール体験会や、サッカー&モルック体験会などのアクティブなスポーツプログラムのほか、地元飲食店のキッチンカーも多数出店し、南房総半島の魅力をたっぷりとお楽しみいただける １ 日となっています。

「勝浦東急ふれあいフェスタ 2026」概要

【日 時】2026 年 5 月 5 日（火・祝）11：00～15：30

【場 所】東急リゾートタウン勝浦 勝浦サニーパーク ふれあい広場

【料 金】入場無料

【公式サイト】GW イベントのご案内 (https://www.tokyu-resorttown-katsuura.com/post/gw%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85)

【Instagram】https://www.instagram.com/k.tokyu_sp_official/

※雨天中止の場合は、公式サイトまたは公式 Instagram にてご案内します。

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの 3 社は「体感型サステナブルリゾート」として、3 つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブル な空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、リゾート施設で提供している環境体験を紹介する WEB サイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE URL｜https://www.tokyu-green-resort.com/

■「東急リゾートタウン勝浦」概要

夏は涼しく冬は温暖な南房総にあり、一年中快適な気候の中ゴルフやテニスなどのアクティビティを楽しむことができる「東急リゾートタウン勝浦」。 タウン内には全室オーシャンビューのホテルや別荘・ヴィラなどの施設もございます。タウンの緑豊かな自然の中でアクティブに過ごし、ホテルのレストランで山海の幸を味わったり温泉で癒されたり、勝浦の魅力を余すことなく体感しながら、特別で心潤う時間をお過ごしいただけます。

所 在 地：〒299-5243 千葉県勝浦市鵜原 2210-64

アクセス：車｜市原鶴舞 IC から約 31 km 市原 IC から約 56 km

電車・バス｜JR 外房線「勝浦駅」からタウンバス定期便（予約不要／無料）で約 15 分

付帯施設：勝浦東急サニーパーク、勝浦東急ゴルフコース、ホテルハーヴェスト勝浦

公式サイト：https://www.tokyu-resorttown-katsuura.com/