映画『Piccola felicita (ピッコラフェリチタ)　～小さな幸せ～』大阪にて、水谷豊監督の舞台挨拶付き上映会が決定！

株式会社東映エージエンシー

5月15日（金）に、株式会社フジタ presents 『Piccola felicita (ピッコラフェリチタ) ～小さな幸せ～』「小さな幸せが、街をつくる」 水谷豊監督 舞台挨拶付特別上映会をクールジャパンパーク大阪WWホールにて開催いたします。

イベントでは、企画・監督・脚本・プロデュース・主演を務める水谷豊さんのご出演も決定！舞台挨拶付きの特別上映会です。チケットの詳細は、ローソンチケット特別サイトをご確認ください。

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=783302

登壇者＜特別上映会＞

・上映作品：「Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）～小さな幸せ～」

・日程：2026年5月15日（金）

18時開場／18時30分開演

・会場：クールジャパンパーク大阪WWホール

・料金：前売り券 2,200円（税込）／当日券 2,500円（税込）

・チケット販売：ローソンチケット特別サイト

https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=783302

水谷豊監督

MC 小縣裕介

（ABCアナウンサー）

主催： 東映エージエンシー

協力： ABCラジオ ／ COOL JAPAN PARK OSAKA

協賛： 株式会社フジタ

＜作品紹介＞

企画、監督、脚本、プロデュース、主演――水谷 豊。

「本当にやりたかったこと」が詰まった極上のフルコースが完成！―Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）―

それは、イタリア語で「小さな幸せ」という意味。

人生の岐路に立たされた人々の交差する物語と思いもよらない結末。

観るものすべてに小さな幸せを感じさせてくれる映画が、ここに誕生した。

手がけるのはこれが４作目の監督作品となる水谷 豊。本作では監督のみならず、企画・監督・脚本・プロデュース、主演の１人５役という縦横無尽の活躍を見せた。

そんな水谷が本作で掲げたテーマは「ART（アート）」。「すべてのショットが、壁に飾りたくなるような美しさ」を目指す監督の思いに共鳴して、池谷のぶえ、菜葉菜、河相我聞、趣里、橋本淳ら実力派のキャストが揃い、４つのストーリーを彩る。

水谷と趣里はこれが父娘初共演となる。また撮影監督には「相棒」シリーズを手がける会田正裕、音楽には水谷豊監督の第３作目『太陽とボレロ』(22)で劇伴を手掛けた山元よしきを迎えた。

ストーリーごとに「オレンジ」「グリーン」「マゼンタ」といったテーマカラーを設定し、独特の空気感を纏った色彩豊かな情景、ジャンルを超えてシーンに調和する多彩な音楽が一層物語への没入を深く誘う。

遊び心に溢れた ”MIZUTANIワールド” をご堪能ください。

STORY 優しさが、映画の結末を変えた――男女3組が織りなす予測不能な人間模様

ファミリーレストラン ～ The Family Diner ～

昔ながらのファミリーレストラン『モア』。

店長の佐藤宗太郎は定年退職を間近に控えても、いつもと変わらぬ業務をこなしていた。

そうやっていつも通りに過ぎてゆくと思った最後の2日間。それは思いもよらないことの連続だった。

油絵教室 ～ The Oil-Painting Class ～

油絵教室を営む高橋富士夫は偉大な画伯だった父の跡を継いだものの、女に現を抜かす日々を送り、別居中の妻ミキにも愛想をつかされ離婚は秒読み。

しかし、ミキにも「人に言えない」秘密があるようで……。

ピッコラ・フェリチタ ～ Piccola felicita ～

異国情緒が漂う町の小さなホテル「ピッコラ・フェリチタ」。スタッフとして働く田中礼央は、ある日ホテルを訪れた白川葵に心を惹かれる。デートや食事を重ねてついに結ばれた二人、この幸せがいつまでも続くと信じていた……。

優しい人達 ～ Kind-Hearted People ～

一見バラバラなピースが、知らず知らずのうちに大きな世界を描く。

これは、優しい人々が織りなす “小さな奇跡” の物語。

映画公式サイトはこちら(https://piccolafelicita.jp/)

映画『Piccola felicita（ピッコラ・フェリチタ）～小さな幸せ～』

出演：水谷 豊、池谷のぶえ、菜葉菜、河相我聞、趣里、橋本 淳

企画・監督・脚本・プロデュース：水谷 豊

撮影監督：会田正裕 音楽：山元よしき

製作ブロダクション：TRYSOME BROS. 配給：TRYSOME BROS. 配給協力：東映エージエンシー (C)️Trysome Bros.

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