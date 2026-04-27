2026年版｜おすすめの無料PDF編集ソフト6選：比較と実測レビュー
仕事や学業でPDFを扱う機会は多く、使いやすい無料のPDF編集ソフト選びが重要です。ただし、透かしが入る、レイアウトが崩れる、編集できないなど、使いにくいツールも少なくありません。
そこで本記事では、2026年時点で使える無料PDF編集ソフトの中から、実際に試して厳選した6本を紹介します。機能や使いやすさ、無料で使える範囲を中心に比較しています。
手軽にPDFを編集したい方は、ぜひ参考にしてください。
1.無料PDF編集ソフトの選び方（チェックポイント）
無料PDF編集ソフトを選ぶときは、次のポイントを押さえれば十分です。
・PDFを直接編集できるか：テキスト修正や画像の差し替えができることが基本。
・変換の精度が高いか：WordやExcelへの変換でレイアウトが崩れないこと。
・結合・分割が簡単か：日常的に使う機能なので、操作がスムーズかが重要。
・注釈が使いやすいか：ハイライトやコメント追加が直感的にできること。
・基本的なセキュリティ機能：暗号化や編集制限があると安心。
・操作がシンプルか：誰でもすぐ使える分かりやすさも大切。
このあたりを満たしていれば、実用性の高いツールといえます。
2.無料PDF編集ソフト6選を徹底比較
PDF編集ソフトは数多くありますが、見た目は似ていても、実際の使い勝手には大きな差があります。
ここでは、実際にダウンロードして使ってみた中から、無料で使えるPDF編集ソフト6本を厳選しました。
「使いやすさ」「無料でできる範囲」「どんな人に向いているか」の視点で、わかりやすく紹介します。
ソフト1. PDNob PDF編集ソフト
今回試した中で特に印象が良かったのが、手軽さと使いやすさです。
Adobe Acrobatのようなクレジットカード登録や複雑な試用制限がなく、ダウンロード後すぐに使い始められます。
PDNobを無料ダウンロード https://bit.ly/4eAWJnE
無料でも一定回数はウォーターマークなしで編集でき、日常的な作業であれば十分対応できます。
また、買い切り型のライセンスが用意されている点も特徴で、サブスク型に抵抗がある人には使いやすい選択肢です。
こんな人におすすめ
学生や会社員、フリーランスなど、日常的にPDFを扱うものの、できるだけ手間やコストを抑えたい方に向いています。
メリット：
画面がシンプルで分かりやすい
編集・変換・OCR・結合／分割など基本機能が一通りそろっている
編集後もレイアウトが崩れにくい
動作が軽く、起動も速い
デメリット：
一部の高度な機能は有料（ただし通常用途なら十分対応可能）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage1】
ソフト2. Foxit PDF Editor
Foxit PDF Editorは、PDFソフトの中でも実績のある定番ツールで、企業・官公庁・教育機関など幅広い分野で利用されています。
テキスト編集や画像調整、ページの並べ替え、複数ファイルの一括処理など、編集機能が一通りそろっており、レイアウトの再現性も比較的高いのが特徴です。
また、セキュリティ機能やフォーム作成機能が充実している点も評価されています。入力可能なPDFフォームの作成や、権限設定・暗号化などに対応しており、業務用途でも使いやすい設計です。
こんな人におすすめ
企業ユーザーや事務職など、PDFを日常的かつ大量に扱う方に向いています。契約書や申請書、社内資料の編集・共有を効率化したい場合に便利です。
メリット：
テキスト編集が強力で、レイアウトが崩れにくい
注釈機能が充実しており、レビュー作業に便利
PDFフォームの作成・入力に対応
動作が比較的軽く、古いPCでも使いやすい
デメリット：
フル機能を使うには有料版が必要
ビジネス向けのUIで、慣れるまで少し時間がかかる
ソフト3. EaseUS PDF Editor
EaseUS PDF Editorは、データ復旧ソフトで知られるEaseUSが提供するPDF編集ツールです。
画面はシンプルで見やすく、機能も分かりやすく整理されているため、初心者～中級者でも扱いやすい設計になっています。テキスト編集や画像の調整、リンクの追加、ページの並べ替えなど、基本的な編集機能は一通りそろっています。
こんな人におすすめ
操作の分かりやすさや安定性を重視したい方に向いています。シンプルで使いやすい無料PDF編集ソフトを探している人にとって、バランスの良い選択肢です（※高度な機能は有料）。
メリット：
基本的な編集・注釈・変換機能がそろっている
操作がシンプルで分かりやすい
デメリット：
高度な機能はやや少なめ
レイアウトがまれに崩れることがある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage2】
ソフト4.PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editorは、機能の豊富さとカスタマイズ性が特徴のPDF編集ソフトです。
フォント調整やレイアウト制御、オブジェクト管理など細かい編集が可能で、注釈機能も非常に充実しています。ブックマーク、図形、手書き、コメント、計測ツールなど、多彩な機能を備えています。
機能が多い分、最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、使い慣れると作業効率を大きく高められるツールです。
こんな人におすすめ
研究者やエンジニアなど、PDFを細かく編集・管理したい方に向いています。高度な機能を活用したい中～上級者におすすめです。
メリット：
無料版でも機能が豊富
注釈ツールが非常に充実
OCRに対応
細かい設定やカスタマイズが可能
デメリット：
機能が多く、操作に慣れが必要
一部の無料機能にはウォーターマークが付く場合がある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage3】
ソフト5.Adobe Acrobat
Adobe Acrobatは、PDFを開発したAdobeが提供する定番ソフトで、業界標準ともいえる存在です。
テキスト編集やレイアウト調整、画像処理、ページ管理、注釈、フォーム作成、電子署名、OCRなど、PDFに関する機能をほぼすべて網羅しています。安定性や精度の高さもあり、プロ用途では依然として高い評価を受けています。
こんな人におすすめ
業務でPDFを頻繁に扱い、機能面・信頼性ともに妥協したくない方に向いています。コストは高めですが、本格的に使う人には十分価値のあるソフトです。
メリット：
PDF機能が非常に充実している
安定性・セキュリティともに高水準
閲覧や注釈など基本機能は無料で利用可能
デメリット：
編集や変換など主要機能は有料（サブスク）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage4】
ソフト6.PDFelement
PDFelementは、Wondershareが提供するオールインワン型のPDF編集ソフトです。
編集・注釈・変換に加え、ファイル圧縮やフォーム作成、データ抽出などにも対応しており、幅広い用途に対応できます。コストと機能のバランスがよく、Acrobatの代替として選ばれることも多いツールです。
こんな人におすすめ
1つのソフトでPDF作業をまとめて行いたい方や、コストを抑えつつ機能も重視したい方に向いています。
メリット：
機能が幅広く、バランスが良い
OCRやAI機能なども搭載
ダークモード対応で目に優しい
デメリット：
AI機能など一部は回数制限あり（有料）
3.オンラインPDF編集ツールのおすすめ
ここまでデスクトップ版のPDF編集ソフトを紹介してきましたが、「ソフトをインストールせずに使いたい」という場合は、オンラインツールも有力な選択肢です。
オンラインツールの最大のメリットは、ブラウザですぐ使える手軽さ。
ちょっとした修正や変換、ファイル結合など、急ぎの作業にもすぐ対応できます。
PDNob Online
ブラウザ上で使える無料のPDFツールで、編集・変換・圧縮・結合・電子署名などの基本機能に対応。
インストール不要で、すぐに使い始められるのが特徴です。
公式サイトhttps://www.tenorshare.ai/ja/free-online-pdf/
デスクトップ版のメリット
・機能が豊富（OCR・一括処理・高度な編集など）
・動作が安定している（ネット環境に左右されない）
・セキュリティ面で安心（ファイルをローカルで管理）
・長時間・大量作業に向いている
・オンラインツールのメリット
・インストール不要でどの端末でも使える
・一時的な作業に便利（変換・結合・圧縮など）
・無料で使えるものが多く、気軽に利用できる
用途に応じて、デスクトップ版とオンライン版を使い分けるのがおすすめです。
まとめ
学生・社会人・個人事業主など、立場を問わずPDFを扱う機会は多いものです。注釈や結合といった簡単な作業から、編集や形式変換まで、用途も幅広くあります。
だからこそ、自分に合ったツールを選ぶことが、作業効率アップの近道です。
本記事が、無料PDF編集ソフト選びの参考になり、日々の作業を少しでもスムーズにできれば幸いです。
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/4eAWJnE
公式ブログ：https://note.com/pdnob_japan
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
そこで本記事では、2026年時点で使える無料PDF編集ソフトの中から、実際に試して厳選した6本を紹介します。機能や使いやすさ、無料で使える範囲を中心に比較しています。
手軽にPDFを編集したい方は、ぜひ参考にしてください。
1.無料PDF編集ソフトの選び方（チェックポイント）
無料PDF編集ソフトを選ぶときは、次のポイントを押さえれば十分です。
・PDFを直接編集できるか：テキスト修正や画像の差し替えができることが基本。
・変換の精度が高いか：WordやExcelへの変換でレイアウトが崩れないこと。
・結合・分割が簡単か：日常的に使う機能なので、操作がスムーズかが重要。
・注釈が使いやすいか：ハイライトやコメント追加が直感的にできること。
・基本的なセキュリティ機能：暗号化や編集制限があると安心。
・操作がシンプルか：誰でもすぐ使える分かりやすさも大切。
このあたりを満たしていれば、実用性の高いツールといえます。
2.無料PDF編集ソフト6選を徹底比較
PDF編集ソフトは数多くありますが、見た目は似ていても、実際の使い勝手には大きな差があります。
ここでは、実際にダウンロードして使ってみた中から、無料で使えるPDF編集ソフト6本を厳選しました。
「使いやすさ」「無料でできる範囲」「どんな人に向いているか」の視点で、わかりやすく紹介します。
ソフト1. PDNob PDF編集ソフト
今回試した中で特に印象が良かったのが、手軽さと使いやすさです。
Adobe Acrobatのようなクレジットカード登録や複雑な試用制限がなく、ダウンロード後すぐに使い始められます。
PDNobを無料ダウンロード https://bit.ly/4eAWJnE
無料でも一定回数はウォーターマークなしで編集でき、日常的な作業であれば十分対応できます。
また、買い切り型のライセンスが用意されている点も特徴で、サブスク型に抵抗がある人には使いやすい選択肢です。
こんな人におすすめ
学生や会社員、フリーランスなど、日常的にPDFを扱うものの、できるだけ手間やコストを抑えたい方に向いています。
メリット：
画面がシンプルで分かりやすい
編集・変換・OCR・結合／分割など基本機能が一通りそろっている
編集後もレイアウトが崩れにくい
動作が軽く、起動も速い
デメリット：
一部の高度な機能は有料（ただし通常用途なら十分対応可能）
ソフト2. Foxit PDF Editor
Foxit PDF Editorは、PDFソフトの中でも実績のある定番ツールで、企業・官公庁・教育機関など幅広い分野で利用されています。
テキスト編集や画像調整、ページの並べ替え、複数ファイルの一括処理など、編集機能が一通りそろっており、レイアウトの再現性も比較的高いのが特徴です。
また、セキュリティ機能やフォーム作成機能が充実している点も評価されています。入力可能なPDFフォームの作成や、権限設定・暗号化などに対応しており、業務用途でも使いやすい設計です。
こんな人におすすめ
企業ユーザーや事務職など、PDFを日常的かつ大量に扱う方に向いています。契約書や申請書、社内資料の編集・共有を効率化したい場合に便利です。
メリット：
テキスト編集が強力で、レイアウトが崩れにくい
注釈機能が充実しており、レビュー作業に便利
PDFフォームの作成・入力に対応
動作が比較的軽く、古いPCでも使いやすい
デメリット：
フル機能を使うには有料版が必要
ビジネス向けのUIで、慣れるまで少し時間がかかる
ソフト3. EaseUS PDF Editor
EaseUS PDF Editorは、データ復旧ソフトで知られるEaseUSが提供するPDF編集ツールです。
画面はシンプルで見やすく、機能も分かりやすく整理されているため、初心者～中級者でも扱いやすい設計になっています。テキスト編集や画像の調整、リンクの追加、ページの並べ替えなど、基本的な編集機能は一通りそろっています。
こんな人におすすめ
操作の分かりやすさや安定性を重視したい方に向いています。シンプルで使いやすい無料PDF編集ソフトを探している人にとって、バランスの良い選択肢です（※高度な機能は有料）。
メリット：
基本的な編集・注釈・変換機能がそろっている
操作がシンプルで分かりやすい
デメリット：
高度な機能はやや少なめ
レイアウトがまれに崩れることがある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage2】
ソフト4.PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editorは、機能の豊富さとカスタマイズ性が特徴のPDF編集ソフトです。
フォント調整やレイアウト制御、オブジェクト管理など細かい編集が可能で、注釈機能も非常に充実しています。ブックマーク、図形、手書き、コメント、計測ツールなど、多彩な機能を備えています。
機能が多い分、最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、使い慣れると作業効率を大きく高められるツールです。
こんな人におすすめ
研究者やエンジニアなど、PDFを細かく編集・管理したい方に向いています。高度な機能を活用したい中～上級者におすすめです。
メリット：
無料版でも機能が豊富
注釈ツールが非常に充実
OCRに対応
細かい設定やカスタマイズが可能
デメリット：
機能が多く、操作に慣れが必要
一部の無料機能にはウォーターマークが付く場合がある
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage3】
ソフト5.Adobe Acrobat
Adobe Acrobatは、PDFを開発したAdobeが提供する定番ソフトで、業界標準ともいえる存在です。
テキスト編集やレイアウト調整、画像処理、ページ管理、注釈、フォーム作成、電子署名、OCRなど、PDFに関する機能をほぼすべて網羅しています。安定性や精度の高さもあり、プロ用途では依然として高い評価を受けています。
こんな人におすすめ
業務でPDFを頻繁に扱い、機能面・信頼性ともに妥協したくない方に向いています。コストは高めですが、本格的に使う人には十分価値のあるソフトです。
メリット：
PDF機能が非常に充実している
安定性・セキュリティともに高水準
閲覧や注釈など基本機能は無料で利用可能
デメリット：
編集や変換など主要機能は有料（サブスク）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347776/images/bodyimage4】
ソフト6.PDFelement
PDFelementは、Wondershareが提供するオールインワン型のPDF編集ソフトです。
編集・注釈・変換に加え、ファイル圧縮やフォーム作成、データ抽出などにも対応しており、幅広い用途に対応できます。コストと機能のバランスがよく、Acrobatの代替として選ばれることも多いツールです。
こんな人におすすめ
1つのソフトでPDF作業をまとめて行いたい方や、コストを抑えつつ機能も重視したい方に向いています。
メリット：
機能が幅広く、バランスが良い
OCRやAI機能なども搭載
ダークモード対応で目に優しい
デメリット：
AI機能など一部は回数制限あり（有料）
3.オンラインPDF編集ツールのおすすめ
ここまでデスクトップ版のPDF編集ソフトを紹介してきましたが、「ソフトをインストールせずに使いたい」という場合は、オンラインツールも有力な選択肢です。
オンラインツールの最大のメリットは、ブラウザですぐ使える手軽さ。
ちょっとした修正や変換、ファイル結合など、急ぎの作業にもすぐ対応できます。
PDNob Online
ブラウザ上で使える無料のPDFツールで、編集・変換・圧縮・結合・電子署名などの基本機能に対応。
インストール不要で、すぐに使い始められるのが特徴です。
公式サイトhttps://www.tenorshare.ai/ja/free-online-pdf/
デスクトップ版のメリット
・機能が豊富（OCR・一括処理・高度な編集など）
・動作が安定している（ネット環境に左右されない）
・セキュリティ面で安心（ファイルをローカルで管理）
・長時間・大量作業に向いている
・オンラインツールのメリット
・インストール不要でどの端末でも使える
・一時的な作業に便利（変換・結合・圧縮など）
・無料で使えるものが多く、気軽に利用できる
用途に応じて、デスクトップ版とオンライン版を使い分けるのがおすすめです。
まとめ
学生・社会人・個人事業主など、立場を問わずPDFを扱う機会は多いものです。注釈や結合といった簡単な作業から、編集や形式変換まで、用途も幅広くあります。
だからこそ、自分に合ったツールを選ぶことが、作業効率アップの近道です。
本記事が、無料PDF編集ソフト選びの参考になり、日々の作業を少しでもスムーズにできれば幸いです。
製品情報・公式リンク
製品名：Tenorshare PDNob
公式サイト：https://bit.ly/4eAWJnE
公式ブログ：https://note.com/pdnob_japan
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
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