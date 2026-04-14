講談社文庫2026年春フェア開催！　書店で特製「よむーくステッカー3種セット」がもらえる！　さらに抽選で豪華プレゼントが当たる！

株式会社講談社

4月末頃より全国のフェア参加書店店頭にて順次開催される講談社文庫55周年記念フェア「＃わたしの講談社文庫」では、講談社文庫のオリジナル・キャラクター”よむーく”の特製グッズをプレゼントします！

★プレゼント（A）めちゃデカ！よむーく特大ぬいぐるみ（5名様）

▲飾ってよし、抱きついてよし！▲持ってみると大きさがわかります！

抽選で当たる豪華プレゼントの目玉は、55cmのよむーくぬいぐるみ！

もふもふ、ふわふわ、そして何より大きい！後ろについている、まーるい尻尾まで可愛い、こだわりのつまったぬいぐるみです！ こちらは5名様に当たります。

★プレゼント（B）よむーく特製アクリルスタンド（55名様）

クラッカーを持って周年を祝うよむーくが、アクリルスタンドになりました！ こちらは創刊55周年を記念して55名様に当たります。

★プレゼント（C） よむーく特製図書カード5000円分（55名様）

さらにさらに、ど～んと5000円分（！）の図書カードもプレゼント！

こちらも周年にあやかって55名様に当たります！ たくさん講談社文庫をご購入くださると嬉しいです！

【応募締切】2026年6月30日消印有効

【賞品発送】2026年8月上旬ころより順次発送予定

※応募の詳細については、フェアサイトをご覧ください。

★対象書目ご購入でもらえる！ よむーく特製ステッカー３種セット

＃わたしの講談社文庫プレゼント応募要項 :https://tree-novel.com/works/episode/0298f3e392664e742c96e5107f7708a9.html▲右のスマホ、およびスマホカバーは付属しません ※数には限りがあります。

対象の文庫本を1冊お買い上げごとに、「よむーくステッカー3種セット」がもらえます。

手頃なサイズ感で、それぞれの表情・ポーズが愛らしくどんなモノに貼っても可愛い！

スマホやパソコンなど普段使いしているアイテムに貼ってお楽しみください！

★フェア参加書店の店頭でもらえる！ IN★POCKET復刻版

▲創刊55周年を記念して、今回かぎりの復刻版（非売品）です！ 豪華9名のコメントのほか、講談社文庫のトリビアも掲載！ ※無料配布です。数には限りがあります。

※応募方法、しめきりなどの詳細はフェアサイトをご覧ください！↓↓

＃わたしの講談社文庫プレゼント応募要項 :https://tree-novel.com/works/episode/0298f3e392664e742c96e5107f7708a9.html

※対象書目リストはこちらから！↓↓

【対象書目リスト】豪華9名セレクト :https://tree-novel.com/works/episode/7fbe9d887e8e7b1f40f058ec7b8e8393.html【対象書目リスト】よむーくセレクト :https://tree-novel.com/works/episode/81fb5f2759eabf0a7bf12265139ed652.html

※フェア参加書店リストはこちらから！↓↓

フェア参加書店リスト :https://book-sp.kodansha.co.jp/spring-fair_2026/