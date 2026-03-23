Feel the Comfort TWICE・NAYEONがVIVAIAの2026年春キャンペーンのビジュアルに

Pioneer ECOM Global LTD

2026年3月23日 ― ニューヨーク発

グローバルスターTWICEのNAYEONが、

VIVAIAの2026年春キャンペーン「Feel the Comfort」に登場。

本キャンペーンはVIVAIAがブランドキャンペーンとして初めてセレブリティを起用する、記念すべきプロジェクトとなります。ダイナミックなニューヨークのエネルギーを背景に、NAYEONは自信に満ちたステージプレゼンスと洗練されたパーソナルスタイルをまとい、モダンな都会の街並みを軽やかに歩きます。控えめでありながらも印象的な存在感を放ち、その自然体の魅力を余すことなく表現しています。

本キャンペーンでNAYEONは新作のサテン素材「Jogger Sneakerina」とアイコニックな「Margot(TM) Mary Jane」を着用しました。柔らかさと構築的なフォルム、そしてフェミニンさと機能性を兼ね備えたシルエットがとても魅力です。軽量設計とクッション性に優れたインソールが彼女の一歩一歩をしなやかにサポートし、都市のリズムに寄り添いながら、フラットシューズの新たな可能性を提示します。一つひとつのフレームが彼女の動きとリアリティを捉え、何気ない瞬間を自信に満ちたスタイルへと昇華させています。

「あなたにとって“快適”とは何ですか？」という問いに対し、NAYEONは

「本当の自分でいられるときです。」とコメント。その言葉は、本キャンペーンが掲げるメッセージ―自信、ありのままの自分、そして心地よさが自然に重なり合う瞬間を象徴しています。

The “Feel the Comfort” Campaign Film

舞台はマンハッタン。

「Feel the Comfort」キャンペーンムービーでは、NAYEONが身支度を整え、ニューヨークのリズムの中へと踏み出していく姿を描きます。本動画では、シューレースやコラボレーションチャームがセットになった特別仕様のVIVAIA Sneakerina Music Boxも登場し、シューズを自由にカスタマイズし、ありのままの自分を表現できるコレクションとなっています。

VIVAIAならではの快適さと洗練されたフラットシューズに支えられながら、軽やかに街を歩く彼女。

その姿を通して本キャンペーンが伝えるのは、「Feel the Comfort」とは単に靴の履き心地を指すのではなく、どんな瞬間でも自信を持って“ありのままの自分でいられる”ことだというメッセージです。

VIVAIA Spring 2026 Collection

カスタマイズ可能なシューレースやシューチャームが入ったVIVAIA Sneakerina Music Box

●Jogger Sneakerina(https://vivaia.jp/products/sneakers-carol-lightgold?variant=47675240972544)

話題のサテン素材Sneakerinaが、より長時間の歩行をサポートするバブルアウトソール仕様でアップデートしています。環境に配慮したエコフレンドリーなサテン生地を使用し、トリプルレイヤーソールを使用し、折りたたみ可能なデザインとなっています。VIVAIAのシグネチャーであるシューズチャームや付け替え可能なシューレースで、自分だけのカスタマイズが可能です。 さらに、洗濯機で洗えるイージーケア仕様も魅力です。（販売価格：\21,900）

●Margot(TM) Mary Jane(https://vivaia.jp/products/flats-margotmaryjane-almond?variant=44287807258880)

VIVAIAのアイコニックなスクエアトゥフラットが、フランス人アーティストLea Morichonとの共創により登場。 彼女の手描きフローラルアートをシアーメッシュの下にあしらい、繊細なアートとデイリーウェアを融合させたデザインに仕上げました。軽量で通気性に優れたメッシュアッパーと、VIVAIA独自の快適インソールを使用しています。（販売価格：\20,900）

●Hybrid Mary Jane(https://vivaia.jp/products/flats-cecily-almondmesh?variant=47680554500352)

通気性に優れたメッシュ素材を使用し、柔らかくしなやかな履き心地で季節を問わず一日中快適に。

サポート力のあるバブルソールがレトロなアクセントを添えながら、日常の動きをしっかり支えます。軽やかで汎用性が高く、遊び心のある一足として、無料で付属するチャームであなただけのスタイルを表現できます。（販売価格：\20,900）

●Margot(TM) Mary Jane 3.0(https://vivaia.jp/products/flats-myriel-rubyredblack?variant=47645843423488)

彫刻のように美しいスクエアトゥとゆとりのあるつま先設計を両立しながら、洗練されたシルエットをキープ。アップグレードしたトリプルレイヤーの前足部クッションに反発性のあるEVAサポートを加え、さらに強化された3倍のアーチサポートで、一日中快適な履き心地を実現しました。

（販売価格：\18,900）

※VIVAIA 2026年春コレクションは、現在VIVAIA.jp(https://vivaia.jp/)および一部店舗（ホームページで確認）にて発売中です。

店舗情報

※店舗での実際の販売状況はホームページにてご確認ください。

ハラカド店

店舗住所：150-0001

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F

新宿マルイ本館店

店舗住所：160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館2F

二子玉川店

店舗住所：158-0094

世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターテラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 2F

グラングリーン大阪店

店舗住所：530-0011

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館2F

独占インタビュー：NAYEONさんへの5つの質問

Q1：初めてこのシューズを履いたときの感想は？

A1：とても快適で、驚くほど軽いと感じました。

Q2：どんなときに一番“心地よい”と感じますか？

A2：シャワーを浴びて、ベッドに横になっているときです。

Q3：NAYEONさんにとって“快適さ”とは？

A3：ありのままの自分でいられることです。

Q4：ファッションで最も大切にしているポイントは？

A4：トレンドであることも重要ですが、常に快適であることが大前提です。

Q5：今日のNAYEONさんのおすすめは？

A5：今履いている「Margot(TM) Mary Jane」を選びます。シンプルで快適なところがお気に入りです。特に、柔らかくクッション性のあるインソールが大好きです。

Instagram: ＠vivaia.japan(https://www.instagram.com/vivaia.japan/)

VIVAIAについて

VIVAIAは2020年6月に設立されたグローバルライフスタイルブランドです。どんな場所でも、VIVAIAのシューズを履けば、快適な履き心地で自分のスタイルを楽しむことができます。VIVAIAは、才色あふれる世界中のメンバーにより設立され、シューズに使用するリサイクル素材を調達するために、リサイクル合成繊維製品を製造・販売する多国籍企業世界的なサプライヤーであるREPERVE(R)社と提携し続けています。現在では、東京、メルボルン、シンガポール、香港に店舗を設け、世界61カ国以上で、履き心地がよい、トレンドのシューズを幅広く顧客の皆様に提供しています。

VIVAIAの「VV」と「AA」は、それぞれ先のとがったシューズを履いた二人の女性が向かい合って立っているという姿を現した文字で、二つの「I」はペットボトルを表しており、二人の女性が腰を曲げて拾い上げる場面をイメージしています。女性の優しさや繊細さが地球を守るという意味がブランド名に込められています。

※本情報のご掲載期間は、本日3月23日(月)～4月22日(水)となります。

期間を超えてのご掲載には十分にご注意くださいませ。