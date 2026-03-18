【兵庫県豊岡市】働きやすく、働きがいのある職場「あんしんカンパニー2025」を決定！表彰式を開催

豊岡市左から豊岡市長、但馬信用金庫人事部長 石高真二さん

豊岡市ワークイノベーション表彰～あんしんカンパニー2025～

あんしんカンパニー2025に但馬信用金庫を決定し、去る３月２日に表彰式と事例発表会を開催しました。事例発表には多くの会員企業が参加し、具体的な取組内容の発表を熱心に聴き入りました。

受賞企業は、次のとおりです。

【但馬信用金庫】

但馬信用金庫は、1924年設立、職員総数294人（2026年2月21日現在）の豊岡市が立地する但馬地域を中心とした地域金融機関です。豊岡市ワークイノベーション推進会議設立当初からの会員企業で、働く一人ひとりが“ありたい姿”で活躍できる組織づくりを重要な経営テーマにして取り組みを進めてこられました。

経営計画と連動した人事制度改革と職種統合

設立100周年を契機に長期経営計画および中期経営計画を策定し、役員が繰り返し職員に説明することで組織の方向性を共有されました。そのうえで、人事評価制度も見直し、経営計画と連動した評価制度へと改革、年功序列型からの転換や求める人材像の再定義を行うとともに、一般職・総合職を統合し、能力や意欲に応じてキャリア形成ができる透明性の高い人事評価制度への移行を図られました。（新たな人事評価制度は2026年4月から開始予定です。）

社内研修と独自資格制度による人材育成

人材育成では、階層別・職位別の研修を体系的に整備し、各分野に精通した職員が講師となる形で社内研修を実施されています。また、資産運用アドバイザーなど独自の社内資格制度を設け、専門性の向上とキャリア形成を支援されています。

休暇取得促進と仕事と家庭の両立支援

休暇取得の促進では、金曜日や月曜日など休日の前後に年次有給休暇の取得を推進する独自制度「リフレッシュ休暇」を導入。部署ごとの取得状況を月単位で見える化し、取得を推進するため人事部が各部署管理職への働きかけを行っています。また、子の看護休暇については対象を「小学校3年生修了まで」から「小学校6年生修了まで」に拡大。これらの取組により、前年度と比較してリフレッシュ休暇や男性職員による子の看護休暇の取得はそれぞれ約3倍に増加しました。

男性の育休取得率100％を達成

育児・介護支援では、人事部で関連情報のデータベース化を進め、職員やその家族の状況に関する申告に対して人事部長がすべて返信する体制を整備。必要に応じて人事配置にも配慮されています。また、配偶者が出産予定の職員とその上司に対して人事部から直接制度の説明を行うなど、男性育児休業の取得促進にも積極的に取り組まれました。その結果、男性の育児休業取得率100％を達成されています。

職員と家族、地域をつなぐ取組

福利厚生では、職員家族を対象とした職場見学会を開催するとともに、野球部・バレー部・ボート部・自転車部・演劇部など多彩なクラブ活動を継続して支援されています。演劇部は、国内有数の演劇フェスティバルである『豊岡演劇祭』でオリジナル作品を上演するなど、地域活性化にも深く関わられています。また、職員旅行などの交流機会も継続的に設け、職員同士のつながりや組織の一体感づくりにも取り組んでおられます。

豊岡市では、今回の受賞事例を市内企業に広く共有することで、誰もが働きやすく働きがいを感じられる職場づくりを地域全体で推進していきます。

但馬信用金庫の事例発表（但馬信用金庫人事部長 石高真二さん）

豊岡市ワークイノベーション表彰～あんしんカンパニー～とは

あんしんカンパニーを受賞するためには、一次審査と二次審査をクリアする必要があります。一次審査では、事業者は、「働きやすさと働きがい」に関する従業員意識調査を実施し、従業員は、約30項目あるアンケート調査に回答します。全従業員の３分の２以上、かつ男性の３分の２以上、女性の３分の２以上が評価していることが通過基準となっています。

二次審査では、専門家（社会保険労務士、公認会計士など）によるヒアリングを実施し、「年間総純

労働時間」「有給休暇・育児休業の取得状況」や「人事評価制度が明文化されている」などについて表

彰基準を満たしているかを審査します。

これらの審査基準を満たした事業所をあんしんカンパニーとして表彰しています。2020年から2025年度までに32社が挑戦され、7社が通過しました。通過率22％の狭き門となっています。

あんしんカンパニーの審査項目・基準(https://www.city.toyooka.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/193/shinsakoumoku2024.pdf)

過去の受賞企業

・あんしんカンパニー２０２０ 株式会社ユラク(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1016784.html)

・あんしんカンパニ―２０２１ モリ・プランズ株式会社(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1021284.html)

・あんしんカンパニ―２０２１ 株式会社由利(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1021284.html)

・あんしんカンパニ―２０２２ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 神戸支店但馬支社(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1025820.html)

・あんしんカンパニ―２０２４ 東海バネ工業株式会社(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1032452.html)

・あんしんカンパニ―２０２４ 中田工芸株式会社(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1032452.html)

※あんしんカンパニーの後の数字は受賞年度を現しています。

とりくみカンパニー2025認定

豊岡市では、昨年度からあんしんカンパニー受賞を目指してステップアップしていく制度に変更しました。とりくみカンパニーは、あんしんカンパニーの一次審査をクリアし、従業員が働きやすく、働きがいがあると高く評価した事業所です。

ワークイノベーションの３ステップ（イメージ図）

この度、「あんしんカンパニー2025」の表彰と合わせて、「とりくみカンパニー2025」の認定も行いました。認定企業は、次のとおりです。

１ 株式会社日高振興公社

株式会社日高振興公社は、1994年設立、社員総数28人（2026年3月6日現在）の道の駅「神鍋高原」及び温泉施設を運営管理する会社です。

２ 前野紙業株式会社

前野紙業株式会社は、1963年設立、社員総数14人（2026年3月6日現在）の紙製包装資材の製造販

売を行う会社です。

３ 有限会社アルタナティバ

有限会社アルタナティバは、2006年設立、社員総数７人（2026年3月6日現在）の外国人向けカー

リースや翻訳・通訳等の事業を行う会社です。

豊岡市役所ホームページへのリンク

あんしんカンパニー2025（表彰）(https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi/1007000/1008794/1019248/1037498.html)