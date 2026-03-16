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NFTを活用した4社共同キャンペーン「集めよう！森の戦士ボノロンデジタルラリー！」を開始
〜『森の戦士ボノロン』の限定NFTスタンプ2種を配布〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）と、グループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永 大輔）、株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表執行役 社長 グローバルCEO：五十嵐 博）のグループ横断R&D組織「電通イノベーションイニシアティブ」とともに、NFTを活用したWeb3.0*1領域におけるマーケティングキャンペーン「集めよう！森の戦士ボノロンデジタルラリー！」（以下、「本キャンペーン」）を、2026年3月16日（月）より開催いたします。
【キャンペーンの内容について】
近年、ブロックチェーン上で発行される「NFT（Non Fungible Token、非代替性トークン）」は、唯一無二の価値を持つデジタル資産として大きな注目を集めています。当社においても、2025年9月29日（月）より実施した、セブン銀行ＡＴＭでの交通系電子マネーチャージに伴うNFT配布の取組み*2は、利用者の皆さまにご好評をいただきました。
本キャンペーンでは、セブン銀行ＡＴＭと店舗での購買体験を通じて、『森の戦士ボノロン』（以下、「ボノロン」）の限定NFTスタンプを集める体験型デジタルスタンプラリーを実施します。獲得できるボノロンのNFTはいずれも、本キャンペーンでしか手に入れられない、希少性の高いデザインです。
具体的にはセブン銀行ＡＴＭでの電子マネー「nanaco」のチャージと、セブン-イレブンでのnanacoを使った対象商品のお買い物で、それぞれ限定ボノロンのNFTスタンプを進呈します。2種類のボノロンNFTスタンプを集めた方には、先着でデジタルギフト券を進呈します。実施エリアは全国のセブン銀行ＡＴＭ、全国のセブン-イレブンです。
【本キャンペーンの意義】
昨今、セブン銀行ＡＴＭは、単なる現金の入出金に留まらず、リアルとデジタルをつなぎ、お客さまの生活に密着した“サービスプラットフォーム”としての価値が高まっています。
今回、セブン・カードサービスが発行する、全国約150万店舗以上でご利用いただけるnanacoを活用することで、日常のATM利用を自然に購買へとつなげる、これまでにない新たな顧客体験を創出します。
またブロックチェーンを活用した行動分析を行うことで、個人情報を取得することなく、継続的かつ顧客エンゲージメントの深さに応じた最適なアプローチを実現します。
本キャンペーンを通じて、Web3.0をより身近なサービスとして実感していただくために、個人のお客さまには“日常のお買い物がより楽しくなる体験”を、事業者の皆さまには“ＡＴＭを活用した新たな顧客アプローチ”を提供し、リアルとデジタルを統合させた新しい顧客体験価値を創造します。
【ニュースリリース限定：NFTスタンププレゼントのご案内】
本ニュースリリースをご覧になった方だけに、NFTの世界をより身近に感じていただけるよう、オリジナルデザインの「ニュースリリース限定NFTスタンプ」をプレゼントします。以下の取得URLまたはQRコード※より、唯一無二のデジタル資産であるNFTを手に入れ、新しいデジタル体験をお楽しみください。
取得URL：https://liff.line.me/2009034675-9KgLK26C/?distType=qrshot&campaign=company/sevenbk_bonolon_news
配布期間： 2026年3月16日（月）〜2026年3月29日（日）
【ご参考】
■ＳＵＳＨＩ ＴＯＰ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ株式会社（https://www.sushitopmarketing.com/）
SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。
■電通イノベーションイニシアティブ (https://innovation.dentsu.com/)
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000804.html
■『森の戦士ボノロン』について
セブン銀行は豊かな社会と地球の未来に貢献する取組みの一環として、2005年6月より親子のコミュニケーションを応援するための読み聞かせ絵本『森の戦士ボノロン』の発行・無料配布に協賛・協力をしています。
発行日：偶数月15日
発行部数：毎号約50万部
発行：株式会社コアミックス
配布場所：セブン銀行本店、セブン‐イレブン、デニーズ、赤ちゃん本舗等
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
本キャンペーンの詳細について
https://www.sushitop.io/6web3layer/sevenbk/bonolon/lp/index.html
*1：Web3.0の詳細について
https://a.msip.securewg.jp/https:/www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/Web3/index.html
*2：2025年9月29日リリース
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS96633/06eb024e/e363/4ab7/adce/86b4db922ef4/20250924081712975s.pdf
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）と、グループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永 大輔）、株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表執行役 社長 グローバルCEO：五十嵐 博）のグループ横断R&D組織「電通イノベーションイニシアティブ」とともに、NFTを活用したWeb3.0*1領域におけるマーケティングキャンペーン「集めよう！森の戦士ボノロンデジタルラリー！」（以下、「本キャンペーン」）を、2026年3月16日（月）より開催いたします。
【キャンペーンの内容について】
近年、ブロックチェーン上で発行される「NFT（Non Fungible Token、非代替性トークン）」は、唯一無二の価値を持つデジタル資産として大きな注目を集めています。当社においても、2025年9月29日（月）より実施した、セブン銀行ＡＴＭでの交通系電子マネーチャージに伴うNFT配布の取組み*2は、利用者の皆さまにご好評をいただきました。
本キャンペーンでは、セブン銀行ＡＴＭと店舗での購買体験を通じて、『森の戦士ボノロン』（以下、「ボノロン」）の限定NFTスタンプを集める体験型デジタルスタンプラリーを実施します。獲得できるボノロンのNFTはいずれも、本キャンペーンでしか手に入れられない、希少性の高いデザインです。
具体的にはセブン銀行ＡＴＭでの電子マネー「nanaco」のチャージと、セブン-イレブンでのnanacoを使った対象商品のお買い物で、それぞれ限定ボノロンのNFTスタンプを進呈します。2種類のボノロンNFTスタンプを集めた方には、先着でデジタルギフト券を進呈します。実施エリアは全国のセブン銀行ＡＴＭ、全国のセブン-イレブンです。
【本キャンペーンの意義】
昨今、セブン銀行ＡＴＭは、単なる現金の入出金に留まらず、リアルとデジタルをつなぎ、お客さまの生活に密着した“サービスプラットフォーム”としての価値が高まっています。
今回、セブン・カードサービスが発行する、全国約150万店舗以上でご利用いただけるnanacoを活用することで、日常のATM利用を自然に購買へとつなげる、これまでにない新たな顧客体験を創出します。
またブロックチェーンを活用した行動分析を行うことで、個人情報を取得することなく、継続的かつ顧客エンゲージメントの深さに応じた最適なアプローチを実現します。
本キャンペーンを通じて、Web3.0をより身近なサービスとして実感していただくために、個人のお客さまには“日常のお買い物がより楽しくなる体験”を、事業者の皆さまには“ＡＴＭを活用した新たな顧客アプローチ”を提供し、リアルとデジタルを統合させた新しい顧客体験価値を創造します。
【ニュースリリース限定：NFTスタンププレゼントのご案内】
本ニュースリリースをご覧になった方だけに、NFTの世界をより身近に感じていただけるよう、オリジナルデザインの「ニュースリリース限定NFTスタンプ」をプレゼントします。以下の取得URLまたはQRコード※より、唯一無二のデジタル資産であるNFTを手に入れ、新しいデジタル体験をお楽しみください。
取得URL：https://liff.line.me/2009034675-9KgLK26C/?distType=qrshot&campaign=company/sevenbk_bonolon_news
配布期間： 2026年3月16日（月）〜2026年3月29日（日）
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
【ご参考】
■ＳＵＳＨＩ ＴＯＰ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ株式会社（https://www.sushitopmarketing.com/）
SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。
■電通イノベーションイニシアティブ (https://innovation.dentsu.com/)
電通イノベーションイニシアティブは、電通グループ全体のR&Dを推進する社内組織です。また、株式会社電通、株式会社電通総研（旧：株式会社電通国際情報サービス）、株式会社セプテーニ・インキュベートの3社との共同で、Web3領域における新しいビジネスの研究および実践を行うグループ横断組織「web3 club™（ウェブスリークラブ）」を組成しています。「web3 club™」発足の詳細は以下をご覧ください。
https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000804.html
■『森の戦士ボノロン』について
セブン銀行は豊かな社会と地球の未来に貢献する取組みの一環として、2005年6月より親子のコミュニケーションを応援するための読み聞かせ絵本『森の戦士ボノロン』の発行・無料配布に協賛・協力をしています。
発行日：偶数月15日
発行部数：毎号約50万部
発行：株式会社コアミックス
配布場所：セブン銀行本店、セブン‐イレブン、デニーズ、赤ちゃん本舗等
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
本キャンペーンの詳細について
https://www.sushitop.io/6web3layer/sevenbk/bonolon/lp/index.html
*1：Web3.0の詳細について
https://a.msip.securewg.jp/https:/www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/Web3/index.html
*2：2025年9月29日リリース
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS96633/06eb024e/e363/4ab7/adce/86b4db922ef4/20250924081712975s.pdf