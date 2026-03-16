NFTを活用した4社共同キャンペーン「集めよう！森の戦士ボノロンデジタルラリー！」を開始

電通イノベーションイニシアティブは、電通グループ全体のR&Dを推進する社内組織です。また、株式会社電通、株式会社電通総研（旧：株式会社電通国際情報サービス）、株式会社セプテーニ・インキュベートの3社との共同で、Web3領域における新しいビジネスの研究および実践を行うグループ横断組織「web3 club™（ウェブスリークラブ）」を組成しています。「web3 club™」発足の詳細は以下をご覧ください。