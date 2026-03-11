フレッシュハーブ市場、2036年に204.6億米ドルへ拡大見通し―健康志向とオーガニック需要を追い風にCAGR10.20％で成長
市場概要
フレッシュハーブ市場は、2026年の77.5億米ドルから2036年には204.6億米ドルへと拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.20％に達する見通しです。フレッシュハーブは、バジル、ミント、パセリ、コリアンダー、ローズマリー、タイムなど、料理、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア分野で幅広く活用される食材として注目を集めています。近年では、単なる香りづけや飾り付けにとどまらず、健康的な食生活を支える自然由来の食品素材としての価値が見直されており、市場全体の成長を力強く後押ししています。
健康志向の高まりが市場成長を加速
フレッシュハーブ市場の拡大を支えている最大の要因の一つは、世界的な健康志向の高まりです。消費者の多くは、人工添加物や過剰な塩分、糖分に依存しない食生活へとシフトしており、自然な風味と栄養価を兼ね備えたフレッシュハーブへの需要が高まっています。ハーブは料理に豊かな香りと味わいを与えるだけでなく、健康的で洗練された食事のイメージを強く持つことから、家庭用・業務用の双方で存在感を高めています。特に、植物由来食品やクリーンラベル食品への関心が拡大する中で、フレッシュハーブは消費者の価値観に合致する食材として市場での重要性を増しています。
料理トレンドの多様化と外食産業の需要拡大
世界各国で食文化の多様化が進む中、フレッシュハーブは現代の料理トレンドを象徴する重要な食材となっています。地中海料理、アジア料理、中東料理、ラテン料理など、国際色豊かなメニューの普及により、フレッシュハーブの使用機会は大幅に拡大しています。レストラン、ホテル、カフェ、ケータリングなどの外食産業では、料理の見た目、香り、味の差別化を図るために、新鮮なハーブの採用が進んでいます。また、SNSの普及によって「見栄えのする料理」への関心が高まり、彩り豊かなフレッシュハーブの需要は家庭でも強まっています。こうした料理トレンドの変化は、フレッシュハーブ市場の安定した拡大に直結しています。
オーガニックと地産地消への関心が新たな需要を創出
近年の消費者行動を語るうえで欠かせないのが、オーガニック食品と地元で調達された食材への関心の高まりです。フレッシュハーブは比較的少量でも価値を感じやすい商品であり、品質、安全性、鮮度が購買意思決定に大きく影響します。そのため、農薬使用の抑制や持続可能な栽培方法を重視したオーガニックハーブは、高付加価値商品として支持を集めています。また、地産地消の考え方が浸透する中で、地域の農家や都市近郊農業から供給されるフレッシュハーブへの評価も高まっています。これにより、生産者と消費者の距離が縮まり、鮮度と安心感を訴求した流通モデルが市場拡大の追い風となっています。
競争環境と今後の市場展望
フレッシュハーブ市場における競争は、価格だけではなく、鮮度、品質、安全性、供給安定性、ブランド信頼性を軸に展開されています。市場参加企業は、オーガニック認証の取得、地元生産者との連携、サステナブルなパッケージの採用、付加価値型商品ラインの開発などを通じて差別化を図っています。また、料理用途だけでなく、機能性飲料、ナチュラルケア製品、ウェルネス関連商品の原料としてもフレッシュハーブの可能性が広がっており、用途拡大が中長期的な成長を支える見込みです。
