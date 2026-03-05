ベクター生成AIのベビーユニバース ISO/IEC 27001:2022認証取得のお知らせ
株式会社ベビーユニバース(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：五十嵐 隆典／以下、ベビーユニバース)は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を2026年1月27日付で取得したことをお知らせいたします。
本認証は、CAD図面の自動化をおこなうベクター生成AI『Beyond Vision』などを展開する当社のソフトウェア開発事業において、顧客・技術・業務などに関する情報資産が、国際基準に準拠した体制のもとで適切に管理・運用されていることが第三者機関に認められたものです。
ベビーユニバースのISO/IEC 27001:2022認証マーク
■取得の背景と目的
建築、製造、アパレルなど日本の複数の産業分野では、CADによる設計・図面作成を担う専門人材の不足が深刻化しています。ベビーユニバースはこの課題に対し、複雑なCAD図面をAI学習によって自動生成するベクター生成AI『Beyond Vision』を2023年にリリースし導入実績を拡大しております。
その中で、お客様より以下のようなご要望をいただく機会が増えて参りました。
「当社の技術および運用体制に関する客観的な評価を確認したい」
「提供企業である当社の情報セキュリティ体制を把握したい」
Beyond Visionをはじめとした当社のソフトウェア開発事業のさらなる拡大を見据え、当社は情報セキュリティ体制の一層の強化とその客観的証明が不可欠であると判断し、今回の認証取得に至りました。
■認証概要
認証規格 ：ISO/IEC 27001:2022
登録番号 ：GIJP-2056-IC
認証取得日：2026年1月27日
認証機関 ：GCERTI Co., Ltd.
認証範囲 ：ソフトウェア開発
■今後の展望
今回の認証取得により、当社の情報セキュリティマネジメント体制が国際基準に適合していることが第三者機関によって認定されました。これを機に当社は、先端技術の提供と同時にガバナンス体制の維持・向上をおこない、お客様が安心して導入できる環境のもとでBeyond Visionをはじめとするソリューションを提供して参ります。
■関連情報
本認証取得のお知らせ(当社ウェブサイト)
日本語： https://baby-universe.co.jp/ja/2026/02/20/news_20260220/
英語 ： https://baby-universe.net/2026/02/20/news_20260220/
ベクター生成AI『Beyond Vision』特設サイト
日本語： https://beyond-vision.world/ja/
英語 ： https://beyond-vision.world/
■株式会社ベビーユニバースについて
1992年の設立以来、グラフィックス自動生成に特化したソフトウェア開発を手がけており、2Dから3Dまで様々な業種のグラフィックスを扱う中、特にベクターグラフィックスの自動生成にかけては高度な技術を数多く保有。AI技術への豊富な知見を活かし、近年ではベクター生成AIを国内外のグローバル企業に提供しています。
商号 ： 株式会社ベビーユニバース
設立 ： 1992年9月4日
代表取締役 ： 五十嵐 隆典
事業内容 ： ソフトウェア開発業
所在地 ： 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-2 F.I.C鵠沼ビル5F
ホームページ： https://www.baby-universe.co.jp/ja
※注※
本プレスリリースの情報は配信時点のものです。製品の仕様・機能等は予告なく変更される可能性があります。予めご了承ください。