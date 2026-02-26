実施キャンペーン一覧





VISION FESTA





2026年2月26日(木)から4月5日(日)まで、西武渋谷店モヴィーダ館にて開催される「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」(企画：THE FACT)のキャンペーン情報が発表されました。

東京ドームシティGallery AaMoから引き続き、西武渋谷店モヴィーダ館でもSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORのVR映像や展示等の体験が可能。さらに今回は、新たなシークレットアーティストを加え、パワーアップしたVR映像をお届けします。









【西武渋谷店でのキャンペーンの実施が決定！】

VISION FESTAの西武渋谷店での開催を記念して、会期中に各種キャンペーンを実施することが決定いたしました。

キャンペーンでよりお得にVISION FESTAを楽しみましょう！

なお、内容は予告なく変更・追加となる場合がございます。また、今後新たなキャンペーンを実施する可能性もございますので、最新情報は随時オフィシャルサイトおよび公式SNSをご確認ください。

※各キャンペーンの詳細・最新情報は、必ずオフィシャルサイトをご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。





■第1弾：リピート来場でPOST CARDプレゼント

VISION FESTA 西武渋谷店 モヴィーダ館にて限定POST CARD(全10種)が登場いたします！

開催期間中、2回以上ご来場のお客様へご希望のPOST CARDを1枚プレゼント！

※2回中1回は「前売りチケット」であることが条件となります。





■第2弾：展示パネル 抽選プレゼントキャンペーン

VISION FESTA 西武渋谷店 モヴィーダ館にて展示されたアーティストパネル(各グループ2枚・合計10枚)を抽選でプレゼントいたします！

実際に会場で使用された展示パネルを入手できる本企画限定のスペシャルキャンペーンです！





■第3弾：3 TICKET REWARDS(前売券限定)

本イベントの前売券を3枚お持ちのお客様限定でご参加いただける特典キャンペーンです。

対象のお客様には、フォトカードをランダムで1枚プレゼントいたします。

※グループのみご指定可能です(メンバーの指定はできません)。





■第4弾：SNS投稿キャンペーン

期間中、会場で指定ハッシュタグをつけてSNS投稿してくれた方にランダムでフォトカードを1枚プレゼント！

※グループ/メンバーはお選びいただけません





各キャンペーンの詳細は公式サイトをチェック！

https://vr-exh.jp/









【イベント概要】

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

会場 ：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

西武渋谷店 モヴィーダ館 6・7階

期間(予定) ：2026年2月26日(木)～2026年4月5日(日)

主催 ：VISION FESTA実行委員会(株式会社メディアボーイ、

ぴあ株式会社、株式会社トーハン、MM5合同会社)

主管 ：APOLLON STUDIO

企画 ：THE FACT

チケット ：前売一般 ※ランダムフォトカード3種付：4,000円

当日一般 ※ランダムフォトカード2種付：4,500円

※チケットは日時指定券となります。

※当日券は前売券で完売していない日時のみ販売いたします。

上映時間(予定)：11:30～19:45 ※営業時間は11:00～20:30









【チケット情報】

2月17日(火)18:00よりチケット販売中！(先着)

前売券は各時間枠がなくなり次第終了！お早めにお買い求めください！

〈販売サイト〉

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

〈販売価格〉

前売一般：4,000円(税込) ※ランダムフォトカード3種付

当日一般：4,500円(税込) ※ランダムフォトカード2種付

〈販売期間〉

前売券：2026年2月17日(火)18:00～各公演日前日23:59

当日券：各開催日当日11:30～19:00まで(会場販売のみ)





※チケットは日時指定券となります。

※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。









【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・場内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。









【公式ホームページ】

https://vr-exh.jp/