¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×¡¢¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1·î9Æü¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ
çõ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä
²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤ò¹ñÆâ890Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ171Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° Í¦¼£¡Ë¤Ï¡¢çõ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¡¢¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÁª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
£1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¤1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.chateraise.co.jp/campaign/strawberryfair/shop/
¡Ú²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¥±¡¼¥¤â¡Û
¢£¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥ ¡ã¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡ä
½Ü¤Îçõ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥«¥«¥ª´¶¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§450±ß¡ÊÀÇ¹þ486±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½
¢¨¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤Ï¡¢À¸çõ¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥àçõ¥Õ¥ì¥¸¥§
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤Èçõ²ÌÆùÆþ¤êçõ¥½¡¼¥¹¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤âçõ¤ò¾þ¤ê¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇ¹þ626±ß¡Ë
¢£Ç»¤¤çõ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯çõ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Èçõ¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢Çòñ²¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Êçõ¤¢¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤Î´ÅÌ£¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëçõ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1/7¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤¿¤Ï 1/14¡Ê¿å¡Ë
¢¨1/7¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Ï¥Õ¥§¥¢´ü´Ö¤¬1/9¡Ê¶â¡Ë¡Á¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤ó¤Þ¤ëçõ¥±¡¼¥
¿¿¤ÃÀÖ¤Êçõ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥À¥¤¥¹çõ¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò½Å¤Í¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Îçõ¥à¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥¶¥ó¤Ççõ¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤òÉ½¸½¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
¢¨¤ª¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¼å¤¤Êý¡¢Ç¥¿±¡¢¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡¢±¿Å¾»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢£çõ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥·¥ç¡¼¥È
¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È½Ü¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò½Å¤Í¡¢Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§490±ß¡ÊÀÇ¹þ529±ß¡Ë
¢£çõ¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È
½Ü¤Îçõ¤òìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤¿¡¢¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅ¹¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥¿¥ë¥È¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¤Ë¡¢¹©Ë¼¤ÇÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£çõ¤È¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§¥Ô¡¼¥¹420±ß¡ÊÀÇ¹þ453±ß¡Ë
¥Û¡¼¥ë3,100±ß¡ÊÀÇ¹þ3,348±ß¡Ë¡¿¥µ¥¤¥º¡§15cm
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£çõ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ð¥Ë¥é¹á¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥à¡¼¥¹¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ºï¤ê¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁØ¤´¤È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§520±ß¡ÊÀÇ¹þ561±ß¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£çõ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ü¥ó¥Ö¥±¡¼¥
çõ¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ß¤«¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅ¹¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤çõ¤òÁ´ÌÌ¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¤¹á¤ê¤Îçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ß¤«¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¿¿¤óÃæ¤Îçõ²ÌÆùÆþ¤êçõ¥½¡¼¥¹¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢²Ì¼Â´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§430±ß¡ÊÀÇ¹þ464±ß¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥È¥ó çõ
¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥±¡¼¥¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ1,944±ß¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úçõ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢Ç»¸ü¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢£Âç¤¤Êçõ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥³¥é
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¸üÀÚ¤ê¤Î¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤ò´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä210±ß¡ÊÀÇ¹þ226±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àçõ¥×¥ê¥ó
È¬¥ö³Ù¹â¸¶¤Î¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆµíÆý¤Èçõ¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Îçõ¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²ÌÆùÆþ¤êçõ¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥«¥Ã¥×¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Úçõ¡ßñ²»Ò¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡£ìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤àÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¢£ÆÃÀñ ¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Î³ñ² ¡ã¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡ä¡Ê¾åµ²èÁüº¸¡Ë
¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥·¤Î¤¢¤ëÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º½½¾¡¾®Æ¦»ÈÍÑ¤ÎÎ³ñ²¤òÊñ¤ß¡¢¶¯¤¤´Å¤ß¤ÈËÉÙ¤Ê²Ì½Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ëçõ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½
¢£ÆÃÀñ ¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ï¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Çòñ² ¡ã¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¡ä¡Ê¾åµ²èÁü±¦¡Ë
¼¢²ì¸©»º±©Æó½Å¤â¤ÁÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿ÂçÊ¡À¸ÃÏ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¼«²È¿æ¤Çòñ²¤òÊñ¤ß¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çòñ²¤Èçõ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹È¤Û¤Ã¤Ú¼ïçõ¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä180±ß¡ÊÀÇ¹þ194±ß¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½
¢¨¶å½£ÃÏÊý¡¦ËÜ½£¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëçõ¤Èñ²¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬¾åµ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃÁª ¤æ¤á¤Î¤«¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Î³ñ²¡×¡ÖÆÃÁª ¤æ¤¦¤Ù¤Ë¤ÎÂç¤¤ÊçõÂçÊ¡ Çòñ²¡×
¡Ö¤æ¤á¤Î¤«¡×¡¦¡¦¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²ÌÆù¤Ç²Ì½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ß¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¤¢¤ëÄ¹ºê¸©»ºçõ
¡Ö¤æ¤¦¤Ù¤Ë¡×¡¦¡¦¡¦´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î·§ËÜ¸©»ºçõ
¢£çõ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ¾¿å¤Çºî¤Ã¤¿´¨Å·¤Ë¡¢çõ¤äçõ¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ¤±¡¢Çò¶Ì¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²¡¢ÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Î±öÆ¦¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÌ¤êË¤«¤Êµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÇºà¤È°ì½ï¤ËÍí¤á¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢´Å¤µ¤ä»ÀÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÊÌÅº¤¨¤Î¹õÌª¤ò¤«¤±¤Æ¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§340±ß¡ÊÀÇ¹þ367±ß¡Ë
¢£°ìÎ³çõ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àÂçÊ¡
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀãÊ¿À¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤Î³ñ²Æþ¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¹ñ»ºçõ¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ìß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¡¢¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§160±ß¡ÊÀÇ¹þ172±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£Çò½£Ì¾¿åÂçÊ¡ çõ
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢¼«²È¿æ¤¤³¤·ñ²¤È¹ñ»ºçõ¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çò½£Ì¾¿å¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Îñ²¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£çõ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Èñ²¤ÎÉ÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢½Ü¤ÎÂçÊ¡¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§150±ß¡ÊÀÇ¹þ162±ß¡Ë
¡Ú´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¹¤¬¤ë¡¢çõ¡ß¥ß¥ë¥¯¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥¹¡Û
¢£¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ
¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Îçõ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ç¥³¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¤Î¿©´¶¤È¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿çõ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥Ã¥×¤Î2¼ïÎà¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨çõ²Ì½Á¡¦²ÌÆù¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ò60¡ó»ÈÍÑ¡£
²Á³Ê¡§1ËÜ105±ß¡ÊÀÇ¹þ113±ß¡Ë¡¿6ËÜÆþ580±ß¡ÊÀÇ¹þ626±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ÏÂ²Û»Ò¥¢¥¤¥¹ ¤¿¤¤¾Æ¤ºÇÃæ Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦ ¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¤¢¤ó
Ê¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Êçõ¥¢¥¤¥¹¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼«²È¿æ¤Î³ñ²¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤¿¤¤¾Æ¤ºÇÃæ¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ÎÎ³ñ²¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Êçõ¥¢¥¤¥¹¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢Æ¬¤«¤é¤·¤Ã¤Ý¤Þ¤Ç¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤¤¾Æ¤ºÇÃæ¥¢¥¤¥¹¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä110±ß¡ÊÀÇ¹þ118±ß¡Ë¡¿4¸ÄÆþ400±ß¡ÊÀÇ¹þ432±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¥Á¥ç¥³¥Þ¥«¥ì¥Ã¥¿ ¥¶ ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¥Õ¥È
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¼«²È¾Æ¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¤È¥Á¥ç¥³¤Î·Ú²÷¤Ê¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÇìÔÂô¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥àÉ÷¥¢¥¤¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥ç¥³¡¢¥³¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤í¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1¸Ä170±ß¡ÊÀÇ¹þ183±ß¡Ë¡¿4¸ÄÆþ630±ß¡ÊÀÇ¹þ680±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¾åµ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢çõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¸ø¼°HP¡Ö¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡×ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤È¤Ï
1954Ç¯¤Ë¾Æ²Û»ÒÅ¹¡Ö´ÅÂÀÏº¡×¤òÁÏ¶È¡£1967Ç¯¤Ë¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤Ç¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²Û»ÒÀ½Â¤¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÇÀ¾ì¡¢¹©¾ì¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÁÇºà¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É400¼ï¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò²°¤ò¤á¤¶¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò´Þ¤àÄ¾ÇäÅ¹¤ò¡¢¹ñÆâ890Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ171Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Ï
¥Õ¥¡¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É·ÀÌóÇÀ²È¤è¤ê¿·Á¯ÁÇºà¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¡¢Ä¾ÇäÅ¹¤ËÄ¾Á÷ÈÎÇä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸Å²°Í¦¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§ 2,600Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÍÎ²Û»Ò¡¦ÏÂ²Û»Ò¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥Ñ¥ó¡¦°ûÎÁÅù¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê¡§ ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô²¼Á¾º¬Ä®3440-1
Å¹ÊÞ¿ô¡§ ¹ñÆâ890Å¹ÊÞ¡ÊYATSUDOKI´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°7¥ö¹ñ171Å¹ÊÞ
ÁÏ¶È¡§ 1954Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ë12·î20Æü
URL¡§ https://www.chateraise.co.jp/
