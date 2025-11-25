2031年に18,459億米ドル規模へ成長、CAGR11.3%で拡大する世界の旅行宿泊市場
世界の旅行宿泊市場は、2022年の7,043億米ドルから2031年には18,459億米ドルへと大幅な拡大が見込まれています。2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.3%という力強い成長が予測されており、世界的な観光需要の回復と新たな旅行スタイルの誕生が市場拡大を大きく後押ししています。旅行宿泊とは、旅行者が滞在するために利用する施設の総称であり、ホテル、ホステル、バケーションレンタル、リゾートなど多様な形態が存在します。旅行目的、旅行者のニーズ、予算、ロケーション、滞在体験への期待値が、宿泊施設の選択に大きな影響を及ぼしています。
急拡大を支える市場ドライバー：デジタル化と旅行体験価値の変化
近年、旅行宿泊市場の成長を牽引する最も大きな要因の一つがデジタル化の進展です。オンライン予約プラットフォームの普及により、旅行者はモバイルデバイスを通じてリアルタイムで検索・比較・予約が可能になり、透明性と利便性が格段に向上しました。特に、レビュー文化の浸透やSNSによる口コミ効果は、宿泊施設の選択プロセスを大きく変革しています。また、AIを活用したレコメンデーションシステムの導入により、旅行者ごとの嗜好に合わせた宿泊提案が進み、よりパーソナライズされた旅行体験が広がっています。
さらに、パンデミックを契機に増加したリモートワークやワーケーション需要も宿泊市場に新たな成長機会を生み出しています。ワーケーション向け設備や長期滞在向けプランを提供する宿泊施設が増加しており、「働きながら旅をする」という新たな旅行行動が市場拡大を後押ししています。
市場を形成する主要トレンド：多様化する滞在スタイル
旅行宿泊市場では、宿泊の形態そのものが多様化しつつあります。従来型のホテルに加え、バケーションレンタルやブティックホテル、エコリゾート、スマートホテルなど、新たなカテゴリーが注目を集めています。
特に、Airbnbなどのバケーションレンタルプラットフォームの台頭は、旅行者の価値観に大きな変化をもたらしました。家庭的な雰囲気や独自の体験を提供するバケーションレンタルは、家族層、長期滞在者、ミレニアル世代に高い人気を誇ります。
また、サステナビリティへの意識が高まる中、再生可能エネルギーの利用やプラスチック削減、環境認証取得を積極的に推進するエココンシャスな宿泊施設が増加しています。これにより、「環境負荷の少ない滞在」を求める旅行者が増え、エコツーリズム関連の宿泊が市場の新たな柱となりつつあります。
地域別動向：アジア太平洋を中心に旺盛な観光需要が市場を牽引
地域別に見ると、アジア太平洋地域は最も成長スピードの速い市場として注目されています。中国、インド、日本、韓国、東南アジア諸国における観光インフラ整備と所得向上が、国内外旅行の増加を支えています。特に中国やインドでは、中産階級の拡大とレジャー旅行の一般化が宿泊需要を大幅に押し上げています。
一方、北米・欧州市場では、ラグジュアリー宿泊、ブティックホテル、長期滞在型ホテルへの需要が高まっており、体験価値を重視した高価格帯宿泊の市場拡大が顕著です。中東地域は観光都市開発が進み、ドバイやサウジアラビアで大型リゾートやハイエンドホテルの建設が相次いでいます。
