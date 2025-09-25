MRSA治療薬市場、2035年までに65億米ドルに到達 ― 抗菌薬耐性の課題が拡大
KD Market Insightsは、市場調査サーベイレポート『メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）治療薬市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲は、現行の市場動向および将来の成長機会に関する情報をカバーしており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう支援します。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、GTM（市場参入）戦略の把握を行っています。
世界のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）治療薬市場は、2035年末までに65億米ドルを 超える見込み。2024年の市場規模は42億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率4.8％で拡大する見込みです。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）治療薬市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
MRSA治療薬市場は、世界の感染症治療産業における重要なセグメントです。MRSAは薬剤耐性菌であり、とりわけ病院環境で深刻な医療課題を引き起こします。皮膚・軟部組織感染（SSTI）から敗血症、肺炎、血流感染など生命を脅かす疾患まで幅広い感染を引き起こします。抗菌薬耐性の拡大は、MRSAを世界的に最も差し迫った公衆衛生上の脅威のひとつに位置づけており、有効な治療薬の需要を高めています。
過去10年間で、製薬業界は新規抗生物質、併用療法、補助的治療の導入を進めてきました。また、感染予防、抗菌薬適正使用（AMRスチュワードシップ）、耐性菌対策に向けた政府の取り組みが、市場成長の方向性に大きく影響を与えています。
市場規模とシェア
MRSA治療薬市場は、世界の抗菌薬市場の中で大きな割合を占めています。北米と欧州は高い感染率、先進的な医療インフラ、抗生物質イノベーションに対する強力な規制支援により市場をリードしています。アジア太平洋地域は、意識向上、医療アクセスの拡大、耐性菌感染の増加により高成長が見込まれます。
院内感染がMRSA症例の大半を占めており、病院や専門クリニックが治療需要の中心です。感染の重症度や種類に応じて、経口剤や静注剤が広く使用されています。
成長要因
MRSA感染の増加 ― 院内感染および市中感染の高い発生率が治療需要を押し上げる。
抗菌薬耐性（AMR）危機 ― 従来型抗生物質に対する耐性拡大が、新規薬剤や併用療法の必要性を高める。
パイプライン開発 ― 新規抗生物質、ファージ療法、生物製剤に関する研究開発が市場成長を後押し。
政府・国際的取り組み ― WHOの「AMRグローバルアクションプラン」や各国戦略が投資促進を支援。
新興市場での意識向上 ― 診断能力の改善や公衆衛生キャンペーンが早期治療導入を促進。
高齢化と併存疾患 ― 高齢者や免疫不全患者の増加により有効な治療薬の需要が拡大。
病院インフラの拡充 ― 入院患者や手術件数の増加がMRSA曝露を増やし、治療需要を高める。
市場セグメンテーション
薬剤クラス別
グリコペプチド系（バンコマイシン、テイコプラニン）
オキサゾリジノン系（リネゾリド、テジゾリド）
リポペプチド系（ダプトマイシン）
セフェム系（セフタロリン）
