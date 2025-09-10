同僚女性からのひそかな「脈ありサイン」９パターン
どんなに積極的な女性でも、職場ではあからさまに好き好きアピールなどできないもの。とはいえ、ひそかに送られている「脈ありサイン」に気づくことができたら、新しい恋のチャンスをつかむことができるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「同僚女性からのひそかな『脈ありサイン』」をご紹介します。
【１】偶然を装って退社する頃合いを合わせ、一緒に帰路につく
「社外でなら少し思い切ったアピールもできるから、５分でも並んで話せるように調整する！」（20代女性）というように、毎日のように帰りが一緒になるのは、単なる偶然ではなさそうです。軽く夕食に誘うなど、こちらからもアプローチを開始していいでしょう。
【２】席を選べる会議や飲み会では、なるべく近くに座る
「親しくなる絶好の機会を逃さないように、ほかの同僚に協力してもらうことも…」（20代女性）というように、たびたび席が隣になるなら、相手の動向を気に掛けてみましょう。周りが二人を近づけようとしていたら、好意に気づいていないのは自分だけかもしれません。
【３】「お疲れさま」と声を掛けながら軽くボディタッチする
「みんな仲がいい職場でも、身体に触れたりするのは、さすがに気になる男性だけ」（20代女性）というように、言葉だけで済む場面で、それ以上のことをされたら、素直に喜んでよさそうです。ただし、誰にでも同じことをしているなら、特別な感情はないでしょう。
【４】急ぎの仕事が特になくても、可能な限り残業に付き合う
「好意を示すためというより、長く一緒にいられるのが嬉しいから」（20代女性）というように、好きな相手との関わりを多く持ちたくて、手伝いを申し出るケースもあります。自分だけ差し入れをもらったときなども、なるべく愛想よく応対したほうがいいでしょう。
【５】雑談の合間にプライベートな質問を投げかける
「いきなり『彼女いる？』はマズいので、まずは趣味とか休日の過ごし方とか…」（10代女性）というように、私生活に興味を持たれたら、ピンと来たほうがいいでしょう。パートナーの有無を探るような質問をされたら、かなりの確率で「脈あり」だと言えそうです。
【６】話しかけられたら、視線を逸らさずにじっと聞く
「真剣な顔をしながら、心の中では『気づけー』と念じてます（笑）」（10代女性）というように、意中の男性と話すときに、意識して目を合わせる女性は多いようです。とはいえ、単に仕事熱心なだけかもしれないので、軽い話題でも同じ様子か見極める必要はあるでしょう。
【７】休憩時間に、席を立つタイミングを合わせる
「給湯室で鉢合わせするようにして、自分の存在を少しずつアピール！」（20代女性）というように、なんとかして近づくチャンスを作ろうとする人もいます。仕事上あまり接点がないのに、ちょくちょく顔を合わせるようなら、「脈あり」を疑ってもよさそうです。
【８】電話メモに小さなイラストを添える
「『あれ？』と思ってもらえたら、何かのきっかけになるかなと」（20代女性）というように、うっかり見逃してしまいそうなサインもあります。メモを口実に話しかけた結果、ただの勘違いに終わったとしても、雑談のフリをすれば相手には気づかれないでしょう。
【９】「おはよう」と極上の笑顔であいさつする
「ほかの人にもにこやかに言うけど、その人にだけはキラキラ光線を出す！」（10代女性）というように、朝一番の表情が輝いて見える女性には、注目する価値がありそうです。わずかでも「俺だけ別格…？」と感じたら、相手の様子を注意深く観察してみましょう。
明確な「脈ありサイン」は少ないものの、職場のさまざまなシーンで控えめな合図が送られているようです。ほかの同僚女性と何か違うなと感じたら、ダメもとで話しかけてみましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計238名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
