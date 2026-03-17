職場に不倫カップルがいて、しかも周囲にもバレてるとなれば、面倒くさいことこの上ない。投稿を寄せた50代女性は空港ラウンジで働いているが、想像以上にドロドロとした内情を明かしてくれた。（文：長田コウ）部下をスパイにして「社員の動向を観察している」女性の職場では、上司同士が不倫に耽っている。自分たちが公私混同の極致にいるにもかかわらず、部下には異常に厳しいという。「自分たちのことを棚にあげて、若い社員の