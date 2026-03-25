「めっちゃかわいい！」と電車で一目惚れしそうになった女子９パターン
つまらない電車の中も、かわいい女子が同乗していれば男性にとっては癒しの場所に早変わり。意外と見られている車内で、女子としてどのように振る舞うとよいのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身男性240名に聞いたアンケートを参考に「『めっちゃかわいい！』と電車で一目惚れしそうになった女子」を紹介します。
【１】人とぶつかったときに「ごめんなさい」と必死で謝る女子
「謙虚な女の子ってグッとくる」(20代男性)というように、少しぶつかっただけで相手を配慮する気遣いは、男心をゆさぶるようです。「雨の日は傘の水滴を落としてから車両に乗る」など、ちょっとした心配りを忘れないようにしましょう。
【２】お年寄りに笑顔でサッと席を譲る女子
「性格が良さそうで、見ていて気持ちがいい」（10代男性）というように、周りを思いやる優しい行動は、車内でも好感度が高いようです。内側からにじみ出る清らかな心が、外見をさらに美しく見せるのかもしれません。
【３】そこだけ違う空気が流れているかのように凛と立っている女子
「車窓の景色を目で追いながら、何かを考えているような横顔がいい」（20代男性）など、キリリとした立ち姿が、ひそかに注目を集める場合もあるようです。なんとなく立つのではなく、頭のてっぺんを上からつるされているように背筋を伸ばすと、シャキッとして見えるでしょう。
【４】すれ違いざまにふわっと甘い香りがする女子
「通り過ぎるときの匂いに萌えーーー！」（10代男性）というように、女性らしい香りが男性の脳内を刺激することもありそうです。朝シャンをしたり香水をつけるだけで、自分自身も気持ちのいい一日を過ごすことができるでしょう。
【５】車窓の風景を見ながら楽しそうに移動時間を満喫している女子
「どこにいても楽しめる子は、一緒にいて居心地が良さそう」（20代男性）というように、地味な車内空間をエンジョイできる女子も、男性の目を釘付けにしているようです。移動がつまらないときは人間観察をしてみるなど、前向きな暇つぶしを心がけるとよいでしょう。
【６】目が合った子どもににっこりと微笑み返している女子
「『子ども好き』ってポイントが高い」（20代男性）など、心を和ませる癒し系のアクションは、男性のハートを射止めるようです。母性あふれる雰囲気が、「いいママになりそう」「俺も甘えさせてくれそう…」と妄想をかきたてるのでしょう。
【７】難しそうな本を一生懸命読んでいる女子
「がんばり屋ってかんじがする」（20代男性）というように、電車内で一生懸命に何かに取り組む様子は男性の胸に響くようです。「資格試験の勉強をしている女子」や「経済新聞を読んでいる女子」がツボにハマるという声もあったので、実践してみてはいかがでしょうか。
【８】ニュースキャスターのように「座り姿」が美しい女子
「姿勢がいいだけで、かわいさ２割増し」（20代男性）というように、背筋を伸ばして座るだけで男性からの支持が上がるようです。「車内では脚を閉じて座る」を意識するだけで、同乗した男性の心をつかめるかもしれません。
【９】赤ちゃんみたいに無防備な顔で眠っている女子
「守ってあげたくなる」（10代男性）というように、警戒心のない寝顔には、男ゴコロを刺激する不思議な作用があるようです。ただし、よだれを垂らしたり、見知らぬ人にもたれかかったりすると、一瞬でただの「間抜け」になってしまうので注意しましょう。
自分が思っている以上に、周りから見られている電車内での行動。いつ誰に会っても恥ずかしくないよう普段から意識すると、意外なところに出会いが待っているかもしれません。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計240名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】人とぶつかったときに「ごめんなさい」と必死で謝る女子
「謙虚な女の子ってグッとくる」(20代男性)というように、少しぶつかっただけで相手を配慮する気遣いは、男心をゆさぶるようです。「雨の日は傘の水滴を落としてから車両に乗る」など、ちょっとした心配りを忘れないようにしましょう。
「性格が良さそうで、見ていて気持ちがいい」（10代男性）というように、周りを思いやる優しい行動は、車内でも好感度が高いようです。内側からにじみ出る清らかな心が、外見をさらに美しく見せるのかもしれません。
【３】そこだけ違う空気が流れているかのように凛と立っている女子
「車窓の景色を目で追いながら、何かを考えているような横顔がいい」（20代男性）など、キリリとした立ち姿が、ひそかに注目を集める場合もあるようです。なんとなく立つのではなく、頭のてっぺんを上からつるされているように背筋を伸ばすと、シャキッとして見えるでしょう。
【４】すれ違いざまにふわっと甘い香りがする女子
「通り過ぎるときの匂いに萌えーーー！」（10代男性）というように、女性らしい香りが男性の脳内を刺激することもありそうです。朝シャンをしたり香水をつけるだけで、自分自身も気持ちのいい一日を過ごすことができるでしょう。
【５】車窓の風景を見ながら楽しそうに移動時間を満喫している女子
「どこにいても楽しめる子は、一緒にいて居心地が良さそう」（20代男性）というように、地味な車内空間をエンジョイできる女子も、男性の目を釘付けにしているようです。移動がつまらないときは人間観察をしてみるなど、前向きな暇つぶしを心がけるとよいでしょう。
【６】目が合った子どもににっこりと微笑み返している女子
「『子ども好き』ってポイントが高い」（20代男性）など、心を和ませる癒し系のアクションは、男性のハートを射止めるようです。母性あふれる雰囲気が、「いいママになりそう」「俺も甘えさせてくれそう…」と妄想をかきたてるのでしょう。
【７】難しそうな本を一生懸命読んでいる女子
「がんばり屋ってかんじがする」（20代男性）というように、電車内で一生懸命に何かに取り組む様子は男性の胸に響くようです。「資格試験の勉強をしている女子」や「経済新聞を読んでいる女子」がツボにハマるという声もあったので、実践してみてはいかがでしょうか。
【８】ニュースキャスターのように「座り姿」が美しい女子
「姿勢がいいだけで、かわいさ２割増し」（20代男性）というように、背筋を伸ばして座るだけで男性からの支持が上がるようです。「車内では脚を閉じて座る」を意識するだけで、同乗した男性の心をつかめるかもしれません。
【９】赤ちゃんみたいに無防備な顔で眠っている女子
「守ってあげたくなる」（10代男性）というように、警戒心のない寝顔には、男ゴコロを刺激する不思議な作用があるようです。ただし、よだれを垂らしたり、見知らぬ人にもたれかかったりすると、一瞬でただの「間抜け」になってしまうので注意しましょう。
自分が思っている以上に、周りから見られている電車内での行動。いつ誰に会っても恥ずかしくないよう普段から意識すると、意外なところに出会いが待っているかもしれません。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2013年12月3日（火）から10日（火）まで
対象：合計240名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査