夫婦は平等ですが、妊娠や出産は奥さんに負担がかかるもの。今回は、そんな奥さんの負担を無視する旦那さんに言い返したエピソードをご紹介します。妊娠できたのは俺の功績「妊娠してつわりがひどかった頃。夫からベビー用品も出産費用も割り勘で買おうと言われました。当時、うちの家計は夫婦別財布で、それぞれがお金を出して必要なものを買っていました。だけど、私だけ妊娠中の体調不良に耐えているというのに、お金まで半分出