今回は、妻に節約を強制する夫が、24万のスマホを買っていたエピソードを紹介します。「なんで私ばっかり我慢しなきゃいけないの…」「結婚し、夫に『生活費は月4万だ！』と言われたのですが、この金額で生活費をまかなうのはかなりきついです。でも夫は私に『働かないで家にいてほしい』とも言うんです……。この前は夕食に惣菜を出したら、『自炊して節約しろ！』と怒ってきたんですが、一から材料を買って作るより惣菜を買う方