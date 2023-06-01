¶å½£ÆîÉô¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡À¾ÆüËÜÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë·Ù²ü
Äãµ¤°µ¤äÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¡¦´î³¦Åç¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Ë200mm¤òÄ¶¤¨¤ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤Ïº£¸å¡¢ËÌ¾å¤·¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¡¢µª°ËÈ¾Åç¤Ë¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤ÈµÜºê¸©¤Ç¤Ï¡¢7ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢»Í¹ñ¤Ç300mm¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç250mm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£