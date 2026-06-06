「日プ新世界」1位でデビューのK.DAIKI（加藤大樹）10位から返り咲き「ミドリおめでとう」「かっこよすぎる」と反響

「日プ新世界」1位でデビューのK.DAIKI（加藤大樹）10位から返り咲き「ミドリおめでとう」「かっこよすぎる」と反響