結婚3年の足立梨花、ミニスカのオフショット！パンツ丸見え否定「…もう一度言う」
俳優の足立梨花（33）が5日、自身のインスタグラムを更新し、超ミニスカ姿のオフショットを投稿した。
【写真】パンツ丸見え？下半身を開脚 超ミニスカ姿の足立梨花
定期的にプライベートのオフショットを投稿しているが、今回は「現実はそう甘くない 今日もいい日だねぇ〜」「ちゃんとしたのも載せないとね ちなみにハートの下はパンツ見えてないよ？笑 スカートで見えないしなんならインナーパンツ付きのスカートだから…もう一度言う。パンツは見えないよ？笑」などとイチゴ狩りに行った時の写真を公開。
超ミニスカ姿でイチゴ狩りを楽しんでおり、投稿した写真では、股を大きく広げた姿も見ることができる。
これにファンは「パンツまる見え？」「どれも最高 3枚目のあだっちーカワイイ 髪のツヤちゅる感とか友達目線で見れるのある意味貴重です」「なんか段々と若くなって綺麗になってる気がする」「たまらん！」「梨花ちゃんの絶対領域と白ティ姿がめちゃめちゃ好きだな」などと反応している。
足立は2023年6月26日に所属事務所を通じ、ボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUと結婚したことを発表していた。
【写真】パンツ丸見え？下半身を開脚 超ミニスカ姿の足立梨花
定期的にプライベートのオフショットを投稿しているが、今回は「現実はそう甘くない 今日もいい日だねぇ〜」「ちゃんとしたのも載せないとね ちなみにハートの下はパンツ見えてないよ？笑 スカートで見えないしなんならインナーパンツ付きのスカートだから…もう一度言う。パンツは見えないよ？笑」などとイチゴ狩りに行った時の写真を公開。
これにファンは「パンツまる見え？」「どれも最高 3枚目のあだっちーカワイイ 髪のツヤちゅる感とか友達目線で見れるのある意味貴重です」「なんか段々と若くなって綺麗になってる気がする」「たまらん！」「梨花ちゃんの絶対領域と白ティ姿がめちゃめちゃ好きだな」などと反応している。
足立は2023年6月26日に所属事務所を通じ、ボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUと結婚したことを発表していた。