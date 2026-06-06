NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、徳川家康の重臣石川数正を演じている迫田孝也。広島大卒の高学歴俳優ということで、クイズ番組にもよく出演している。



【写真】出演作に外れナシ！？野呂佳代の名字のルーツ

さて、「迫田」と書いて「さこた」と読む。「迫」という漢字は音読みが「はく」で、訓読みは「せま（る）」。本来「さこ」という読み方はない。しかし、名字では「迫」を「さこ」と読むのは珍しいことではなく、「迫田」の他にも、「大迫」「迫」が2000位以内というメジャーな名字である。最も多い「迫田」は1000位を少し下回るあたりという、かなりメジャーな名字である。



これ以下にも、1万位までに「竹迫」「宮迫」「小迫」「西迫」など、21個もの「迫（さこ）」名字が入っている。



では、この「さこ」とは何だろうか。



現代では、住みやすい場所といえば平野の中で、駅からも近く交通の便のいい場所だろう。しかし、中世では谷間に住むことが好まれた。というのも、中世はいつ戦が起こるかわからない。平野の真ん中に住んでいると、どこから敵に攻められるかわからず、四方を警戒する必要があるからだ。



しかし、谷間に住んでいれば原則、谷の入り口のみを警戒していればよい。従って、領主が谷の中央に屋敷を構えて、配下の武士達が谷の入り口を守れば、農民たちは谷の中で安心して農作業が行えた。それでも万一敵が攻め込んでくれば、農民たちは谷の周囲の山中に逃げ込んでやり過ごすことができた。



そのため、生活に適している谷間は各地でいろいろな呼び方がされた。関東では「やと」といい、鎌倉付近では「やつ」と言われた。鎌倉の扇が谷（おうぎがやつ）は聞いたことがある人も多いだろう。



飛騨地方では「ほら」といい、この地域には「洞〜」という名字がよくみられる。



そして、関西から西では「さこ」と呼ぶことが多かった。そして、その「さこ」に漢字を当てる際に最もよく使われたのが「迫」である。谷間では奥に行くにつれて次第に両側から山が迫ってくる。まさにそれを表現した漢字といえる。



この他にも「硲」「嶝」「佐古」「窄」など地域によってさまざまな漢字を使用している。「迫田」はこうした谷間にある田の所有者が名乗ったものである。



◆森岡 浩 姓氏研究家。1961年高知県生まれ。早稲田大学政経学部卒。学生時代から独学で名字を研究、文献だけにとらわれず、地名学、民俗学などを幅広く取り入れながら研究を続ける。2017年から5年間NHK「日本人のおなまえっ！」のコメンテーターを務めた。著書は「47都道府県名字百科」「全国名字大事典」「日本名門名家大事典」など多数。