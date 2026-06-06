“死の組”と“最弱の組”は――データで序列が明らかに！日本のいるグループFは上から４番目【北中米W杯】
まもなく始まるワールドカップのグループステージ。大会の度に注目を集めるのが、“死の組”の存在だ。もっとも、どの組がそれに当たるのかは決まっておらず、国によってバラツキが見られるなか、データサイト『Opta』が数値で結論付けた。
同サイトは全48チームのOptaパワーレーティング（０〜100点のスコア）を用いて、各グループをジャッジ。その結果、最も強力なグループはフランス、セネガル、イラク、ノルウェーが所属するI組となった。平均値は81.8であり、Optaパワーランキングのトップ25内に３チーム（イラクを除く国）がランクインしているのは、この組だけだ。
『Opta』はそして「イラクでさえ手強い相手となり得る。大会開幕の１週間前、スペインと１−１で引き分けたことでその強さを示している」と説明を加えた。
一方で、データ的に最も弱いグループは、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスのB組で、平均値は70.9に留まった。これは、トップシードの中で最もランクが低いカナダが、共催国として抽選のポット１に配置されたことが関係している。
そのほか、日本がオランダ、スウェーデン、チュニジアとともに入るF組は平均値79.0で、上から４番目に競争力のあるグループとなった。中々の激戦区と言えそうだ。
Optaパワーレーティングに基づく、競争力ランキングは以下の通り。
１位 I組（81.8／フランス、セネガル、イラク、ノルウェー）
２位 K組（81.0／ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビア）
３位 J組（80.5／アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン）
４位 F組（79.0／オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア）
５位 D組（78.3／アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、トルコ）
６位 H組（78.2／スペイン、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ）
７位 L組（78.1／イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ）
８位 C組（76.9／ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド）
９位 G組（75.3／ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド）
10位 E組（74.2／ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル）
11位 A組（74.1／メキシコ、南アフリカ、韓国、チェコ）
12位 B組（70.9／カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
同サイトは全48チームのOptaパワーレーティング（０〜100点のスコア）を用いて、各グループをジャッジ。その結果、最も強力なグループはフランス、セネガル、イラク、ノルウェーが所属するI組となった。平均値は81.8であり、Optaパワーランキングのトップ25内に３チーム（イラクを除く国）がランクインしているのは、この組だけだ。
一方で、データ的に最も弱いグループは、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスのB組で、平均値は70.9に留まった。これは、トップシードの中で最もランクが低いカナダが、共催国として抽選のポット１に配置されたことが関係している。
そのほか、日本がオランダ、スウェーデン、チュニジアとともに入るF組は平均値79.0で、上から４番目に競争力のあるグループとなった。中々の激戦区と言えそうだ。
Optaパワーレーティングに基づく、競争力ランキングは以下の通り。
１位 I組（81.8／フランス、セネガル、イラク、ノルウェー）
２位 K組（81.0／ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビア）
３位 J組（80.5／アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン）
４位 F組（79.0／オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア）
５位 D組（78.3／アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、トルコ）
６位 H組（78.2／スペイン、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ）
７位 L組（78.1／イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ）
８位 C組（76.9／ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド）
９位 G組（75.3／ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド）
10位 E組（74.2／ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル）
11位 A組（74.1／メキシコ、南アフリカ、韓国、チェコ）
12位 B組（70.9／カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイス）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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