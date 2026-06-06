LE SSERAFIMウンチェ、美ウエスト大胆披露「反則級」「努力の賜物」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/06】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月4日、自身のInstagramを更新。チャイナ風の黒いジャージー素材トップス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】19歳K-POP美女「反則級」美ウエスト大胆披露
ウンチェは、韓国語で「まんまるの餃子」とコメントし、髪の毛を2つのお団子にヘアセットしたショットを公開。チューブトップのインナーに、肩から袖にかけて3本ラインが入ったチャイナ風スポーツトップス、パンツを合わせたセットアップ風コーディネートを披露した。トップスはフロント部分が開いた、リボンで留めるタイプのデザインとなっており、引き締まったウエストやへそがチラリとのぞいている。
この投稿にファンからは「反則級のキュートさ」「努力の賜物」「ウエストが綺麗すぎ」「表情がバブくて愛おしい」「可愛さとかっこよさのギャップにやられた」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「反則級」美ウエスト大胆披露
◆ウンチェ、引き締まったウエスト公開
ウンチェは、韓国語で「まんまるの餃子」とコメントし、髪の毛を2つのお団子にヘアセットしたショットを公開。チューブトップのインナーに、肩から袖にかけて3本ラインが入ったチャイナ風スポーツトップス、パンツを合わせたセットアップ風コーディネートを披露した。トップスはフロント部分が開いた、リボンで留めるタイプのデザインとなっており、引き締まったウエストやへそがチラリとのぞいている。
◆ウンチェの投稿が話題
この投稿にファンからは「反則級のキュートさ」「努力の賜物」「ウエストが綺麗すぎ」「表情がバブくて愛おしい」「可愛さとかっこよさのギャップにやられた」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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