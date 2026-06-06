【『ロングウォーク』公開記念】極限状態の人間ドラマを描き続ける名匠フランシス・ローレンス監督作品を振り返り！
スティーヴン・キングがリチャード・バックマン名義で発表した、事実上の長編初執筆作『死のロングウォーク』。これまで数々の映像化の企画が立ち上がるも頓挫してきた本作だが、ついに映画化を成し遂げたのが名匠フランシス・ローレンスだ。ローレンス監督はこれまでも、死と隣り合わせの極限状況と、そこに現れる剥き出しの人間性を描き続けてきた。ここでは過去作を振り返りつつ、最新作『ロングウォーク』に込められた監督の想いに迫る。
【動画】参加者を追い詰めるマーク・ハミルに恐怖する『ロングウォーク』予告
■『コンスタンティン』（2005）病魔に冒された悪魔祓い師の、救済と贖罪の戦い
ローレンス監督の長編映画デビュー作にして、今なおカルト的な人気を誇るダークファンタジー。主演はキアヌ・リーブス。
特殊な能力を持ち、悪魔祓いを生業とする異色の探偵、ジョン・コンスタンティン。末期の肺がんに冒され、自らの地獄行きを悟りながら厭世的に生きる彼は、ある少女の異変をきっかけに、この世の均衡が崩れ始めていることを察知する。
天国と地獄のバランスが崩壊し、終末の予感が漂う世界で、恐るべき真相へと踏み込んでいくコンスタンティン。死の淵に立つ男は、自らの魂と世界の救済のために、どのような選択を下すのか。
■『アイ・アム・レジェンド』（2007）孤独な終末世界で、ただ一人希望を信じる男
謎のウイルスが蔓延し、人々は理性を失った凶暴な感染者へと変貌。廃墟と化したニューヨークで、ただ一人生き残った科学者ロバート・ネビルは愛犬とともに生存者を探し続けていた。
孤独に精神を蝕まれそうになりながらも、自らの抗体こそが人類を救う希望であると信じ、研究に身を投じるネビル。しかし、刻一刻と迫り来る脅威を前に、彼は人類の存続を懸けたある決断を下すことに。
ウィル・スミスが、終末世界の孤独の中、希望を繋ごうとする主人公を熱演したSFサスペンス。
■『ハンガー・ゲーム』シリーズ 過酷な運命に抗う若者たちの戦い
『ハンガー・ゲーム』は、前日譚を含む全5作品からなるSFサバイバルアクションシリーズ。ローレンス監督は第2作『ハンガー・ゲーム2』（2013）以降の4作品でメガホンを取り、壮大な世界観と極限下に置かれた若者たちの心理描写を見事に演出した。
舞台は文明が崩壊した近未来のアメリカ。独裁国家パナムでは、12に分かれた地区から少年少女を集めて行われる冷徹な大会「ハンガー・ゲーム」が開催されていた。最後の一人になるまで戦い続けなければならない残酷なゲームに駆り出された若者たち。その葛藤と人間としての誇りを懸けた戦いが描かれていく。
■6月26日公開『ロングウォーク』 極限状態の少年たちの濃密な人間模様
最新作でローレンス監督が挑むのは、ただ歩き続け、歩みを止めれば即座に処刑されるという過酷なデスレース、「ロングウォーク」に挑む若者たち。監督は本作の世界観について、「この物語がどの時代の話なのか、はっきりとは特定できない。でも、時代を超えたアメリカン・ゴシックの質感がある」と、その独特な空気感を明かした。
さらに、演出の意図についてはこう語っている。
「物語の背景にあるのは悲惨な戦争、おそらく南北戦争のような争いから20年が経過し、深刻な経済恐慌に喘ぐ国。人々が追い詰められているからこそ、この過酷なゲームに参加する。ただ、政府の細部に深入りしすぎたくはなかった。僕たちの焦点は徹頭徹尾、若い男たちの関係性と、彼らの感情の旅にあるからだ」。
不条理な社会への批判的な視点が込められている本作だが、あえて普遍的な心の機微に焦点を当てた監督。今回、そんな監督のこだわりが伝わる場面写真2点を解禁された。荒涼としたアメリカの風景と、人間同士の心の交流を捉えた印象的なカットとなっている。極限状態だからこそ、そこに立ち現れる濃密な人間模様にも注目したい。
映画『ロングウォーク』は、6月26日より全国公開。
■『コンスタンティン』（2005）病魔に冒された悪魔祓い師の、救済と贖罪の戦い
ローレンス監督の長編映画デビュー作にして、今なおカルト的な人気を誇るダークファンタジー。主演はキアヌ・リーブス。
特殊な能力を持ち、悪魔祓いを生業とする異色の探偵、ジョン・コンスタンティン。末期の肺がんに冒され、自らの地獄行きを悟りながら厭世的に生きる彼は、ある少女の異変をきっかけに、この世の均衡が崩れ始めていることを察知する。
天国と地獄のバランスが崩壊し、終末の予感が漂う世界で、恐るべき真相へと踏み込んでいくコンスタンティン。死の淵に立つ男は、自らの魂と世界の救済のために、どのような選択を下すのか。
■『アイ・アム・レジェンド』（2007）孤独な終末世界で、ただ一人希望を信じる男
謎のウイルスが蔓延し、人々は理性を失った凶暴な感染者へと変貌。廃墟と化したニューヨークで、ただ一人生き残った科学者ロバート・ネビルは愛犬とともに生存者を探し続けていた。
孤独に精神を蝕まれそうになりながらも、自らの抗体こそが人類を救う希望であると信じ、研究に身を投じるネビル。しかし、刻一刻と迫り来る脅威を前に、彼は人類の存続を懸けたある決断を下すことに。
ウィル・スミスが、終末世界の孤独の中、希望を繋ごうとする主人公を熱演したSFサスペンス。
■『ハンガー・ゲーム』シリーズ 過酷な運命に抗う若者たちの戦い
『ハンガー・ゲーム』は、前日譚を含む全5作品からなるSFサバイバルアクションシリーズ。ローレンス監督は第2作『ハンガー・ゲーム2』（2013）以降の4作品でメガホンを取り、壮大な世界観と極限下に置かれた若者たちの心理描写を見事に演出した。
舞台は文明が崩壊した近未来のアメリカ。独裁国家パナムでは、12に分かれた地区から少年少女を集めて行われる冷徹な大会「ハンガー・ゲーム」が開催されていた。最後の一人になるまで戦い続けなければならない残酷なゲームに駆り出された若者たち。その葛藤と人間としての誇りを懸けた戦いが描かれていく。
■6月26日公開『ロングウォーク』 極限状態の少年たちの濃密な人間模様
最新作でローレンス監督が挑むのは、ただ歩き続け、歩みを止めれば即座に処刑されるという過酷なデスレース、「ロングウォーク」に挑む若者たち。監督は本作の世界観について、「この物語がどの時代の話なのか、はっきりとは特定できない。でも、時代を超えたアメリカン・ゴシックの質感がある」と、その独特な空気感を明かした。
さらに、演出の意図についてはこう語っている。
「物語の背景にあるのは悲惨な戦争、おそらく南北戦争のような争いから20年が経過し、深刻な経済恐慌に喘ぐ国。人々が追い詰められているからこそ、この過酷なゲームに参加する。ただ、政府の細部に深入りしすぎたくはなかった。僕たちの焦点は徹頭徹尾、若い男たちの関係性と、彼らの感情の旅にあるからだ」。
不条理な社会への批判的な視点が込められている本作だが、あえて普遍的な心の機微に焦点を当てた監督。今回、そんな監督のこだわりが伝わる場面写真2点を解禁された。荒涼としたアメリカの風景と、人間同士の心の交流を捉えた印象的なカットとなっている。極限状態だからこそ、そこに立ち現れる濃密な人間模様にも注目したい。
映画『ロングウォーク』は、6月26日より全国公開。