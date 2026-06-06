6日午前10時20分ごろ、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岐阜県の恵那市、静岡県の浜松浜名区と浜松天竜区、愛知県の新城市、碧南市、豊田市、常滑市、それに高浜市、三重県の津市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□岐阜県

恵那市



□静岡県

浜松浜名区 浜松天竜区



□愛知県

新城市 碧南市 豊田市

常滑市 高浜市



□三重県

津市

■震度1

□岐阜県

中津川市 瑞浪市 美濃加茂市

土岐市 可児市 坂祝町

富加町 川辺町 八百津町

白川町 御嵩町 下呂市

岐阜市 大垣市 関市

美濃市 羽島市 各務原市

岐阜山県市 瑞穂市 本巣市

郡上市 海津市 岐南町

笠松町 養老町 関ケ原町

神戸町 輪之内町 揖斐川町

大野町 岐阜池田町 北方町



□静岡県

浜松中央区 磐田市 掛川市

湖西市 牧之原市



□愛知県

豊橋市 豊川市 蒲郡市

田原市 豊根村 名古屋千種区

名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区

名古屋港区 名古屋南区 名古屋守山区

名古屋緑区 名古屋名東区 岡崎市

一宮市 半田市 刈谷市

安城市 西尾市 犬山市

稲沢市 大府市 知多市

知立市 岩倉市 愛西市

清須市 北名古屋市 愛知みよし市

あま市 大口町 飛島村

南知多町 愛知美浜町 幸田町



□三重県

松阪市 四日市市 桑名市

鈴鹿市 いなべ市 木曽岬町

東員町 菰野町 三重朝日町

川越町 伊勢市 玉城町



□長野県

飯田市 中川村 長野高森町

阿智村 平谷村 根羽村

下條村 売木村 泰阜村

大鹿村 南木曽町 王滝村

大桑村 木曽町



□滋賀県

彦根市 長浜市 高島市

米原市 愛荘町 豊郷町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。